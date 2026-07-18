Robert Lewandowski ma czas, by na dobre odnaleźć się w nowej rzeczywistości "Wietrznego Miasta". Debiut kapitana reprezentacji Polski w barwach Chicago Fire nie będzie tak szybki, jak pierwotnie się wydawało. Mecz "Strażaków" z ekipą Vancouver Whitecaps - w której występuje między innymi Thomas Mueller - został bowiem odwołany. Dlatego premierowy występ "Lewego" przypadnie na prestiżowe starcie z Interem Miami, które zaplanowano na noc ze środy na czwartek czasu polskiego.

Wciąż nie jest jednak przesądzone, w jakim wymiarze czasowym pojawi się na boisku były snajper FC Barcelona.

- Granica jest prosta: czy może zagrać 45 minut? Jeżeli tak, może rozpocząć spotkanie w podstawowym składzie. Jeżeli nie jest jeszcze w stanie rozegrać 45 minut, robi się z tego problem. Będziemy z nim rozmawiać, konsultować się z naszym sztabem przygotowania fizycznego i zobaczymy, w jakim miejscu się znajduje -stwierdził ostatnio trener Gregg Berhalter, czemu przysłuchiwał się korespondent Interii Przemysław Langier.

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Czas oczekiwania na swój debiut Robert Lewandowski ma umilić sobie wizytą na niedzielnym finale mistrzostw świata Hiszpania - Argentyna, który zostanie rozegrany na MetLife Stadium w New Jersey. Polski napastnik potwierdził tę informację w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Jak się okazuje, "Lewy" otrzymał specjalne, dożywotnie prawo zasiadania w loży VIP na finale mundialu. Ma to związek - co sam ujawnił - z wyjątkowym osiągnięciem, na które zapracował sobie w poprzednich latach swojej kariery.

- Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - wyznał Robert Lewandowski, co cytuje Mateusz Skwierawski.

Nasz rodak zgarnął nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarze globu dwukrotnie - w 2020 oraz 2021 roku, jeszcze jako piłkarz Bayernu Monachium, co mogło osłodzić mu nieco brak Złotej Piłki. A teraz 37-latek może korzystać w owoców swoich sukcesów.

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski Piotr Dziurman/REPORTER Reporter

Robert Lewandowski GONGORA AFP





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