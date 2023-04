Lewandowski potrzebuje pomocy. Barcelona to widzi. Laporta planuje reakcję

Robert Lewandowski jest jedynym środkowym napastnikiem w kadrze Barcelony na sezon 2022/23 po odejściu z klubu Pierre-Emericka Aubameyanga. Decyzja o transferze do Chelsea nie wyszła na dobre ani samemu 33-latkowi, ani "The Blues", ani "Dumie Katalonii". Polak musi grać w niemal każdym spotkaniu po 90 minut, co może martwić niektórych kibiców i działaczy. Zarząd chce zareagować na rynku transferowym, ponownie sprowadzając Gabończyka.