Lewandowski potrzebuje cudu. Tymczasem takie słowa po meczu, podsumował Flicka

Hansi Flick tym zaimponował Robertowi Lewandowskiemu. Polak prosto z mostu

Następnie poruszono wątek Hansiego Flicka, który całkowicie odmienił FC Barcelona i to w zaledwie kilka miesięcy. A nie ma chyba obecnie na świecie lepszej osoby do oceny pracy Niemca niż współpracujący z nim Robert Lewandowski. "Myślę, że jako człowiek nadal jest taki sam. Ale czy jako trener? Do każdej drużyny trzeba się dostosować. Wydaje mi się, że on idealnie poznał zespół i znalazł złoty środek przede wszystkim na to, byśmy wygrywali trofea" - zaznaczył.