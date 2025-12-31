Lewandowski postanowił podsumować rok. Nagle takie zdjęcie, niespodziewane
Robert Lewandowski postanowił podsumować 2025 rok. Ten nie był dla niego najłatwiejszy, szczególnie w kontekście reprezentacji Polski, ale w kwestii klubu i rodziny piłkarz nie miał już absolutnie czego żałować. Żeby to uczcić, postanowił wrzucić na swój profil na Instagramie całą serię zdjęć. Jedno z nich mogło przykuć szczególną uwagę i zaskoczyć.
W opisie do zdjęć Lewandowski zwrócił szczególną uwagę na swoją żonę i postanowił ją oznaczyć, dodając serduszko. Widać, że między nimi miłość wciąż kwitnie i oboje są szczęśliwi z tego, w jakim kierunku poszedł ich związek.
Robert Lewandowski podsumował 2025 rok
31 grudnia na Instagramie przyszedł czas podsumowań. Wiele gwiazd postanowiło pokazać, jak wyglądał ich rok w zdjęciach. Na taką formę zdecydował się również Robert Lewandowski. Piłkarz postanowił pokazać całą swoją kolekcję fotografii z minionego roku. Przeważały w niej przede wszystkim zdjęcia z najbliższą rodziną, czyli żoną i córkami.
"2025 był wyjątkowy na różne sposoby, sensowny w swoim czasie. Rozpocznijmy rok 2026 z uśmiechem, nadzieją i energią, by gonić za marzeniami!" - napisał w opisie swojego podsumowania Robert Lewandowski. Napastnika w przyszłym roku czeka jedno niezwykle ważne wydarzenie u boku innych reprezentantów Polski - walka w barażach o mistrzostwa świata. Póki co jednak skupił się jeszcze na tym, jak minął mu rok 2025.
Robert Lewandowski pokazał jedno zadziwiające zdjęcie
Lewandowski postanowił pochwalić się całą galerią zdjęć. Na wielu występował z żoną, na innych w koszulce FC Barcelony lub podczas meczów reprezentacji Polski. Pokazał także swoje córki, wspólne zdjęcie z kolegami, w tym między innymi także z Wojciechem Szczęsnym.
To jednak inna fotografia sprawiła, że można było się zdziwić. "Lewy" postanowił pokazać, jak czyta książkę o nim samym autorstwa Sebastiana Staszewskiego. Zdaje się, że ostatecznie efekt końcowy pracy dziennikarza całkiem mu się spodobał, a przynajmniej a tyle, by pochwalić się książką przed całym światem.