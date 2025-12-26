Mimo upływu lat Robert Lewandowski wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy Barcelony. W aktualnym sezonie zaliczył już 18 spotkań, a w nich zaliczył osiem goli i dwie asysty. Napastnik jest jednak regularnie rotowany z Ferranem Torresem, który podobnie, jak Polak także wpisuje się na listę strzelców. W ten sposób po niemal połowie sezonu "Duma Katalonii" zajmuję 1. miejsce w tabeli LaLiga oraz walczy o TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Co ciekawe, Lewandowski nigdy nie ukrywał, że specjalną osobą w jego życiu był zmarły w 2005 roku ojciec, czyli Krzysztof Lewandowski. Napastnik wielokrotnie dedykował mu zdobyte bramki oraz wygrane trofea. Już jakiś czas temu również został ojcem i wychowuje dwie dziewczynki, Klarę oraz Laurę.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowski na kanale YouTube "Rymanowski Live" zapytany został, w jaki sposób wychowuje swoje dzieci. Jak sam przyznał, stara się odpowiednio przygotować je do dorosłego życia.

- Wiadomo, że empatia to po stronie mojej żony. Ja jestem gdzieś z tych bardziej wymagających, ale też nierozczulającym się aż tak. Nie nazwałbym tego byciem surowym. Nazwałbym siebie starającym się przekazać swoim dzieciom nie tylko wartości i to, co w życiu jest ważne, ale żeby wiedziały, że także są odpowiedzialne za to, co się dzieje w domu. Za to, jak wygląda ich pokój. Co trzeba zrobić, żeby przygotować ich do życia, a nie wyręczać je - tłumaczy.

Lewandowski zapytany o ojca. "Ciężko mi ocenić"

Do tego poruszona została także kwestia podobieństwa do wspomnianego już Ś.P Krzysztofa Lewandowskiego. Jak wyjawił aktualny piłkarz Barcelony, ciężko mu ocenić, jak bardzo w swoim sposobie wychowania dzieci jest podobny do swojego ojca. Do tego wskazał także, co go zmieniło.

Ciężko mi to porównać. Ja straciłem ojca, jak miałem 16 lat i na pewno mam jakieś podobieństwo, bo nie da się nie mieć. Te wzorce, które przez lata widziałem w moim ojcu na pewno zostały u mnie

- Jestem trochę bardziej świadomy rzeczy, po co, dlaczego się dzieją w życiu. Też dostęp do tego jest zupełnie inny niż kilka lat temu. Mnie się wydaje, że mnie życie trochę zmieniło i pokazało, jak wygląda i czasami bywa brutalne. Ciężko mi ocenić, czy jestem taki sam - dodał.

