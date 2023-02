Nie ma żadnych wątpliwości, że rolą Lewandowskiego w FC Barcelonie jest nie tylko strzelanie goli. Jest ona dużo większa i bardziej symboliczna. Polski napastnik Jest starszym, bardziej doświadczonym i, przede wszystkim, bardziej utytułowanym piłkarzem niż koledzy z formacji ofensywnej. Jego zadanie polega więc również na utrzymaniu w drużynie mentalności zwycięzców, którą przez ostatnie lata wszczepiał Lionel Messi.

FC Barcelona - Sevilla FC 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) / Eleven Sports / Eleven Sports

Robert Lewandowski ma na koncie 14 goli w lidze hiszpańskiej, co daje mu średnią 0,8 gola na mecz. Nie jest to tak dobry wynik, jak te, które w poprzednich latach zapewniały zdobycie Złotego Buta. Ważniejsze w kontekście całego zespołu jest jednak to, że wkład Polaka jest kluczowy dla obecnej sytuacji w tabeli Barcelony, która zajmuje pierwsze miejsce i jest na dobrej drodze, by pierwszy raz od sezonu 2018/19 sięgnąć po tytuł mistrzowski.

Lewandowski - punkt ciężkości dla całego zespołu

Jako lider formacji ofensywnej "Barcy" Lewandowski siłą rzeczy nie uniknie porównań do Lionela Messiego. Zdaniem Alberta Masnou Polak z nawiązką spełnia rolę, do której został powołany. Jest on m.in. łącznikiem między zespołową starszyzną, czyli zawodnikami takimi jak: Jordi Alba, Sergio Busquets, czy Marc-Andre ter Stegen a młodymi piłkarzami: Pedrim, Gavim czy Dembele, z którymi znakomicie dogaduje się na boisku.

Polski napastnik jest spoiwem nie tylko na boisku, ale także w szatni. Poza młodymi wychowankami, ma on świetne relacje z zagranicznymi piłkarzami, którzy stworzyli w Barcelonie swój "klan". Mowa o ter-Stegenie, Christensenie i De Jongu. Są to piłkarze o zupełnie innych temperamentach i innej kulturze niż Hiszpanie. Ich wzajemna sympatia nie ogranicza się tylko do pracy. W czasie prywatnym wspomniani zawodnicy i ich partnerki regularnie spotykają się ze sobą i tworzą bardzo zgraną grupę.

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego Lewandowski jest bardzo ważnym piłkarzem dla Barcelony. Gra bowiem w zespole, którego ofensywa w tym sezonie nie jest najmocniejszym punktem. W obronie "Duma Katalonii" prezentuje się bardzo solidnie, ale z przodu jej gra regularnie szwankuje. Robert Lewandowski, dzięki umiejętności znajdowania sobie dobrych sytuacji i strzelania goli, sprawia, że dysproporcja między atakiem a obroną w drużynie jest dużo mniejsza.

Właśnie dlatego hiszpański dziennikarz napisał, że Robert Lewandowski wypełnił w Barcelonie pustkę po Lionelu Messim. Nie chodzi tylko o grę, ani o pozycję na boisku, ale właśnie o wymienione i opisane powyżej aspekty. Są to szczegóły, które bardzo mocno i pozytywnie wpływają na wyniki drużyny w bieżącym sezonie.

Lionel Messi / AFP

Robert Lewandowski / AFP