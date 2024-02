Kapitan reprezentacji Polski poruszył między innymi wątek słynnej anegdoty o niedoszłym transferze do Blackburn Rovers . Na pytanie 35-latek zareagował śmiechem i podkreślił, że była to w przeszłości jedna z wielu opcji, jednak nie brał jej na poważnie.

Lewandowski szczery do bólu. Odważna opinia o Szczęsnym. "Gdyby to dołożył..."

- Na bramce Manuel Neuer - stwierdził bez wahania, na co Łukasz Wiśniowski wtrącił się z tekstem "Sorry Wojtek" [Szczęsny przyp. red]. - No tak, sorry Wojtek, on to gdzieś tam na ławce mógłby się znaleźć - stwierdził śmiejąc się Robert Lewandowski.