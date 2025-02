Lewandowski porównał Flicka do Xaviego. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Robert Lewandowski pracował z Xavi m Hernandezem przez dwa sezony, ale od ubiegłego lata znów jest pod skrzydłami Hansiego Flicka. Co w głównej mierze różni tych dwóch szkoleniowców? Polak podzielił się swoją opinią w rozmowie ze Zbigniewem Muchą z "Piłki Nożnej".

Lewandowski rozkwitł pod wodzą Flicka. Brakuje mu już tylko dwóch bramek

Sprawy w swoje ręce wziął Hansi Flick. Już od pierwszych meczów widać było, że Niemiec mocno stawia na starego znajomego z Monachium. A ten odpłacał się w najlepszy możliwy sposób: seriami zdobywając bramki. Chociaż "Lewy" pod koniec 2024 roku notował słabszy okres, jego dorobek musi robić wrażenie. Polak już jakiś czas temu przebił granicę 26 bramek z minionej kampanii i błyskawicznie zbliża się do pobicia swojego wyniku z debiutanckiego sezonu . Wówczas uzbierał łącznie 33 gole (zostając też królem strzelców La Ligi z 23 trafieniami). Teraz ma na koncie już 31 bramek. Ostatnią z nich ustrzelił w niedzielę, otwierając wynik niezwykle ważnego starcia z Sevillą FC (4:1) .

Lewandowski mówi o Xavim i Flicku. Wskazał kluczową różnicę

Kibice i eksperci mają spory problem z jednoznaczną oceną ponad dwuletniej kariery Xaviego Hernandeza w roli trenera FC Barcelona. Z jednej strony był w stanie poprowadzić "Blaugranę" do mistrzostwa w bardzo trudnym okresie, ale z drugiej zarzucano mu, iż nie radzi sobie z presją. W rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna", Lewandowski odpowiedział na pytanie, czy Xaviego i Flicka dzielą znaczne różnice.

"Nie. Ja zresztą zawsze twierdziłem, że Xavi miał to coś. Każdy trener jest inny. Każdy ma swój pomysł na siebie, na futbol, na taktykę. Xavi był bardzo związany z klubem, ze środowiskiem, nawet z dziennikarzami. Wydaje mi się, że czasami dobrze być trochę na odległość, złapać pewien dystans. Bo trzeba pamiętać, że media barcelońskie, czy nawet szerzej - hiszpańskie, są jednak... inne. Zdarza się, że historie opisywane powstają nie wiadomo skąd i na jakiej podstawie. Sam się na to w pewnym momencie złapałem. Po jakimś czasie stwierdziłem, że to nie ma sensu, że chcąc zachować chłodną głowę muszę złapać dystans i nauczyłem się tego wszystkiego" - ocenił trzeźwo kapitan reprezentacji Polski.