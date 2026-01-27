Lewandowski pominięty w Barcelonie. To już postanowione. Nowe porządki w klubie

Przez wiele tygodni nie było jasne, jak potoczą się losy Marca-Andre ter Stegena. Ten problem rozpoczął się po powrocie Niemca do zdrowia i przed rozpoczęciem sezonu zastanawiano się, jak Hansi Flick potraktuje swojego rodaka. Okazało się, że ter Stegen spadł w hierarchii bramkarzy na trzecie miejsce i musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Mimo wszystko był pierwszym kapitanem Barcelony, co nie do końca podobało się niektórym kibicom.

Ostatecznie ter Stegen zdecydował się odejść na półroczne wypożyczenie do Girony. Jego celem jest regularna gra przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, a w "Dumie Katalonii" nie mógłby liczyć na zbyt dużą liczbę minut na boisku. W ubiegłym tygodniu transfer reprezentanta Niemiec został oficjalnie ogłoszony i przynajmniej do czerwca ter Stegen będzie grał w miejscowości położonej nieopodal Barcelony.

Nowe porządki w Barcelonie. Jest nowy kapitan mistrzów Hiszpanii

Odejście bramkarza sprawiło, że w szatni Barcelony musiało dojść do pewnych przetasowań w hierarchii. Pierwszego kapitana nie ma już bowiem w drużynie. Jak donosi dziennikarz Cadena SER, Santi Ovalle, od teraz pierwszym zawodnikiem w kolejności do zakładania opaski kapitańskiej jest Ronald Araujo. Reprezentant Urugwaju nie pojawia się jednak zbyt często na boisku i nie jest pierwszym wyborem Flicka.

Dlatego też najczęściej z opaską kapitańską na ramieniu biega Frenkie de Jong. W gronie wicekapitanów są również Raphinha, który według wielu kibiców powinien być pierwszym kapitanem drużyny, a także Pedri. Gdyby doszło do sytuacji, w której żaden z wymienionych piłkarzy nie mógłby pojawić się na boisku, w dalszej kolejności są Eric Garcia oraz Ferran Torres.

W gronie zawodników będących w pierwszym rzędzie do opaski kapitańskiej nie ma natomiast Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski po przyjściu do Barcelony był wśród piłkarzy, którzy byli wysoko w hierarchii rady zespołu, ale później sytuacja się zmieniła. Warto jednak przypomnieć, że w pierwszym meczu na nowym Camp Nou (Barcelona grała z Athletikiem Bilbao - przyp. red.) to właśnie Lewandowski był kapitanem "Dumy Katalonii".

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski AFP

DJB: Dylemat w bramce reprezentacji: Grabara czy Skorupski na baraże? POLSAT BOX GO