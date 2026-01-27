Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski pominięty w Barcelonie. To już postanowione. Nowe porządki w klubie

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Hierarchia w szatni piłkarskiej to nic nowego. Najważniejszy głos wśród piłkarzy zawsze należy do kapitana, który na boisku jest desygnowany do rozmowy z sędziami. Rola kapitana w wielkich klubach ma jednak o wiele większe znaczenie, dlatego w FC Barcelona po odejściu Marca-Andre ter Stegena musiało dojść do przetasowań. Hiszpańscy dziennikarze ujawniają, jak obecnie przedstawia się kapitańska hierarchia w szatni "Blaugrany".

Piłkarz w stroju FC Barcelony z logo sponsora na koszulce, stojący na boisku, z unoszonymi rękami i skupioną miną, na tle rozmytej publiczności.
Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News

Przez wiele tygodni nie było jasne, jak potoczą się losy Marca-Andre ter Stegena. Ten problem rozpoczął się po powrocie Niemca do zdrowia i przed rozpoczęciem sezonu zastanawiano się, jak Hansi Flick potraktuje swojego rodaka. Okazało się, że ter Stegen spadł w hierarchii bramkarzy na trzecie miejsce i musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Mimo wszystko był pierwszym kapitanem Barcelony, co nie do końca podobało się niektórym kibicom.

Ostatecznie ter Stegen zdecydował się odejść na półroczne wypożyczenie do Girony. Jego celem jest regularna gra przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, a w "Dumie Katalonii" nie mógłby liczyć na zbyt dużą liczbę minut na boisku. W ubiegłym tygodniu transfer reprezentanta Niemiec został oficjalnie ogłoszony i przynajmniej do czerwca ter Stegen będzie grał w miejscowości położonej nieopodal Barcelony.

    Nowe porządki w Barcelonie. Jest nowy kapitan mistrzów Hiszpanii

    Odejście bramkarza sprawiło, że w szatni Barcelony musiało dojść do pewnych przetasowań w hierarchii. Pierwszego kapitana nie ma już bowiem w drużynie. Jak donosi dziennikarz Cadena SER, Santi Ovalle, od teraz pierwszym zawodnikiem w kolejności do zakładania opaski kapitańskiej jest Ronald Araujo. Reprezentant Urugwaju nie pojawia się jednak zbyt często na boisku i nie jest pierwszym wyborem Flicka.

      Dlatego też najczęściej z opaską kapitańską na ramieniu biega Frenkie de Jong. W gronie wicekapitanów są również Raphinha, który według wielu kibiców powinien być pierwszym kapitanem drużyny, a także Pedri. Gdyby doszło do sytuacji, w której żaden z wymienionych piłkarzy nie mógłby pojawić się na boisku, w dalszej kolejności są Eric Garcia oraz Ferran Torres.

      W gronie zawodników będących w pierwszym rzędzie do opaski kapitańskiej nie ma natomiast Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski po przyjściu do Barcelony był wśród piłkarzy, którzy byli wysoko w hierarchii rady zespołu, ale później sytuacja się zmieniła. Warto jednak przypomnieć, że w pierwszym meczu na nowym Camp Nou (Barcelona grała z Athletikiem Bilbao - przyp. red.) to właśnie Lewandowski był kapitanem "Dumy Katalonii".

      Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
      Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
      Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
      Robert LewandowskiAFP
