W maju cały piłkarski świat wstrzymał oddech. Robert Lewandowski ogłosił bowiem, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 końca dobiegnie również jego przygoda z Barceloną. Od tego momentu rozpoczęło się gorączkowe wyczekiwanie. Wszyscy byli bowiem ciekawi, jaki klub stanie się nowym domem kapitana reprezentacji Polski.

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Wybór nie był łatwy. O względy 37-latka zabiegało bowiem wiele drużyn z najróżniejszych stron świata. Ostatecznie wybór Polaka padł na amerykańską ekipę Chicago Fire. Tym samym Lewandowski dołączy do wianuszka gwiazd futbolu, które zdecydowały się kontynuować swoją karierę za oceanem.

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Wciąż czekamy na oficjalną prezentację Roberta Lewandowskiego w barwach jego nowej ekipy. Niestety, polski napastnik już teraz wie, że nie będzie mógł wziąć udziału w jednym z najbardziej prestiżowych spotkań amerykańskiego futbolu.

Mowa o meczu MLS All Stars z gwiazdami ligi meksykańskiej. Do tego starcia dojdzie już w nocy z 29 na 30 lipca. Udział weźmie w nim 29 zawodników z amerykańskiej ekstraklasy. Wśród nich znajduje się kilku graczy, których doskonale zna cały piłkarski świat. Niestety zabraknie w nim miejsca dla Roberta Lewandowskiego.

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Powodem pominięcia Polaka jest data jego transferu do MLS. Zarówno Lewandowski, jak i przychodzący do Interu Miami Casemiro, nie zostali wzięci pod uwagę w doborze zawodników reprezentujących amerykańską ligę piłki nożnej.

Kto zatem weźmie udział w przytoczonym wyżej meczu gwiazd? W składzie MLS znaleźli się między innymi: Leo Messi, Thomas Muller, Rodrigo De Paul oraz Heung-min Son. Na liście tej pojawił się także Julian Zakrzewski Hall, który w ostatnim czasie wzbudza dość wyraźne zainteresowanie kibiców z kraju nad Wisłą. Ze względu na swoje pochodzenie, jest on bowiem brany pod uwagę jako potencjalne wzmocnienie naszej reprezentacji.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Lionel Messi Minas Panagiotakis AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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