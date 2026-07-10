Lewandowski pominięty, to musiało się tak skończyć. Amerykanie zdecydowali
Robert Lewandowski oficjalnie zasilił szeregi drużyny Chicago Fire. Tym samym swoją karierę będzie on kontynuował za oceanem. Wciąż czekamy na pierwszy mecz 37-latka w barwach nowej drużyny. W międzyczasie otrzymaliśmy natomiast ogłoszenie ws. innego prestiżowego spotkania. Mimo głośnego transferu, Amerykanie zmuszeni byli pominąć w nim nazwisko snajpera z kraju nad Wisłą.
W maju cały piłkarski świat wstrzymał oddech. Robert Lewandowski ogłosił bowiem, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 końca dobiegnie również jego przygoda z Barceloną. Od tego momentu rozpoczęło się gorączkowe wyczekiwanie. Wszyscy byli bowiem ciekawi, jaki klub stanie się nowym domem kapitana reprezentacji Polski.
Poruszenie za oceanem, chodzi o Lewandowskiego. Wieści dotarły już do Polaka
Wybór nie był łatwy. O względy 37-latka zabiegało bowiem wiele drużyn z najróżniejszych stron świata. Ostatecznie wybór Polaka padł na amerykańską ekipę Chicago Fire. Tym samym Lewandowski dołączy do wianuszka gwiazd futbolu, które zdecydowały się kontynuować swoją karierę za oceanem.
Hitowy mecz bez udziału Lewandowskiego. Amerykanie nie mogli postąpić inaczej
Wciąż czekamy na oficjalną prezentację Roberta Lewandowskiego w barwach jego nowej ekipy. Niestety, polski napastnik już teraz wie, że nie będzie mógł wziąć udziału w jednym z najbardziej prestiżowych spotkań amerykańskiego futbolu.
Mowa o meczu MLS All Stars z gwiazdami ligi meksykańskiej. Do tego starcia dojdzie już w nocy z 29 na 30 lipca. Udział weźmie w nim 29 zawodników z amerykańskiej ekstraklasy. Wśród nich znajduje się kilku graczy, których doskonale zna cały piłkarski świat. Niestety zabraknie w nim miejsca dla Roberta Lewandowskiego.
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Powodem pominięcia Polaka jest data jego transferu do MLS. Zarówno Lewandowski, jak i przychodzący do Interu Miami Casemiro, nie zostali wzięci pod uwagę w doborze zawodników reprezentujących amerykańską ligę piłki nożnej.
Kto zatem weźmie udział w przytoczonym wyżej meczu gwiazd? W składzie MLS znaleźli się między innymi: Leo Messi, Thomas Muller, Rodrigo De Paul oraz Heung-min Son. Na liście tej pojawił się także Julian Zakrzewski Hall, który w ostatnim czasie wzbudza dość wyraźne zainteresowanie kibiców z kraju nad Wisłą. Ze względu na swoje pochodzenie, jest on bowiem brany pod uwagę jako potencjalne wzmocnienie naszej reprezentacji.