Lewandowski pominięty. Już nie ma złudzeń. Skreślony po raz pierwszy

Robert Lewandowski przybył do Barcelony latem 2022 roku. Klub z Katalonii zapłacił za Polaka spore pieniądze. Mowa bowiem o kwocie około 50 milionów euro, wliczając bonusy. Śmiało można stwierdzić jednak, że Lewandowski Barcelonie za ten wysiłek finansowy już się odwdzięczył.

Pierwszy sezon Polaka w barwach "Blaugrany" był kapitalny, choć głównie za sprawą okresu do mundialu w Katarze. Później "Lewy" nieco spuścił z tonu, ale ostatecznie i tak znalazł się w drużynie sezonu. Kolejny sezon był dla Lewandowskiego zdecydowanie bardziej wymagający.

Lewandowski bez nominacji. Bolesny cios

Znów zdołał jednak on zapewnić sobie miejsce w drużynie sezonu. Rozgrywki 2024/2025 były popisem Polaka i wątpliwości w tej kwestii nikt nie miał. Obecny sezon dla Lewandowskiego jest zdecydowanie najgorszy od przybycia do Hiszpanii i znalazło to odzwierciedlenie w drużynie rozgrywek.

We wtorek 28 kwietnia ukazały się nominacje dla głosujących. Na liście nie ma Polaka. To bolesny cios, ale wydaje się, że mimo wszystko zasłużony, patrząc na formę. Z Barcelony nominacje otrzymali: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres oraz Lamine Yamal.

Być może kończący się sezon był ostatnim, gdy Lewandowski miał szansę znaleźć się w drużynie rozgrywek ligi hiszpańskiej. Decyzję Polaka ws. jego najbliższej przyszłości powinniśmy poznać w nadchodzących dniach.

Robert Lewandowski poznał swoje miejsce w plebiscycie Złotej Piłki 2025

