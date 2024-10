Lewandowski pokonał kolejną barierę. W FC Barcelona nie zatrzymuje się

Gol strzelony w 36. minucie meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium jest siedemsetną bramką w seniorskiej karierze Roberta Lewandowskiego. Polak zbliżył się też do kolejnej bariery. Brakuje mu już tylko trzech bramek, by dobić do granicy stu trafień w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach.