Lewandowski pokazał trochę ciała i taki komentarz. Beckham prosto z mostu

Robert Lewandowski wiele lat pracował na to, by sportowo być na najwyższym poziomie. Wraz z żoną, Anną Lewandowską, dba nie tylko o świetną formę, ale również o to, by dobrze wyglądać. Ostatnio na jego profilu pojawiło się kilka zdjęć, na których piłkarz odsłania nieco ciała. W komentarzach pojawiało się sporo zachwytów. Swoje trzy grosze postanowił wtrącić również David Beckham. Nie owijał w bawełnę.