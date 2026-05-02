Zbliżają się decydujące rozstrzygnięcia w La Lidze. FC Barcelona, której barwy reprezentuje Robert Lewandowski, jest o krok od zapewnienia sobie mistrzostwa Hiszpanii.

Na pięć kolejek przed końcem sezonu podopieczni Hansiego Flicka mają w tabeli aż 11 "oczek" przewagi nad wiceliderem Realu Madryt. Tym samym tylko kataklizm mógłby odebrać Dumie Katalonii triumf w tych rozgrywkach.

Sytuacja w tabeli sprawia, że piłkarze FC Barcelony mogą z dużym spokojem przystąpić do zbliżającego się wielkimi krokami El Clasico. Hitowe starcie na nowym Camp Nou między gospodarzami a Realem Madryt zaplanowano na niedzielę 10 maja na godzinę 21:00.

Nawet jeśli Barcelona przegrałaby najbliższe El Clasico, to i tak mistrzostwo Hiszpanii będą mieli na wyciągnięcie ręki. Nie dziwią zatem dobre nastroje, jakie panują w klubie przed końcówką rozgrywek.

Lewandowski pozuje w nowej koszulce. Cena? Lepiej usiądź

Uśmiech nie schodzi z twarzy także Robertowi Lewandowskiemu i to pomimo faktu, że wciąż nie wiadomo, w jakim klubie doświadczony napastnik zagra w kolejnym sezonie. "Lewy" z uśmiechem jednak pokazuje się w najnowszej koszulce Barcelony, przygotowanej specjalnie na El Clasico.

Cena, zaprezentowanej koszulki, robi wrażenie. Jej podstawowa wersja kosztuje blisko 400 euro, czyli przy obecnym przeliczniku 1700 zł. To już spory wydatek. Jeszcze większy jest wtedy, kiedy fani chcą zakupić trykot z oryginalnym podpisem piosenkarki Olivii Rodrigo, której imię i nazwisko znalazło się na koszulce. Wówczas kosztuje ona prawie 3 tys. euro, czyli prawie 13 tys. złotych.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, 04.04.2026 r. Tomasz Chabiniak East News

