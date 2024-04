Lewandowski pod ostrzałem krytyki. Błąd Polaka zaważył na losie Barcelony?

To koniec marzeń FC Barcelona o triumfie w Lidze Mistrzów - we wtorkowy wieczór "Blaugrana" została rozbita w rewanżowym meczu ćwierćfinału Champions League przez Paris Saint-Germain aż 1:4 i w ten sposób znalazła się za burtą elitarnych rozgrywek. Robert Lewandowski niestety dla "Barcy" nie zdołał zdobyć tym razem bramki, a co więcej w pewnym momencie podjął decyzję, która... być może zaważyła nad dalszym przebiegiem starcia i za którą spotkał się on z falą krytyki w sieci.