Lewandowski pod ostrzałem. Kapitanowi mocno się dostało. "Wytłumacz dziecku"

Polska reprezentacja sensacyjnie przegrała we wtorek w Kiszyniowie w meczu z Mołdawią, w ramach eliminacji do Euro 2024. Mimo, że była przecież absolutnym faworytem tego spotkania. W dodatku podopieczni Fernando Santosa stracili aż trzy bramki, doznając porażki 2-3.

Mołdawia - Polska. Kibice domagają się reakcji kapitana kadry Roberta Lewandowskiego

Fani reprezentacji zarzucają Lewandowskiemu nie tylko to, że powinien był na boisku pociągnąć kadrę do lepszego występu, jako lider i kapitan drużyny. Piłkarzowi Barcelony "dostało się" przede wszystkim za brak odpowiedniej - zdaniem komentujących - reakcji po ostatnim gwizdku. Lewandowski nie wyszedł bowiem do mediów jako jeden z pierwszych kadrowiczów, zrobił to dopiero w dalszej kolejności. Niektórzy fani wprost domagali się od "Lewego" przeprosin.