Lewandowski pod lupą. Jest zmiana po pogromie Barcelony. Skorygowano liczbę goli

W prestiżowym starciu La Liga z Premier League angielska ekstraklasa została rozbita w proch i pył. W dwumeczu Real Madryt pokonał Manchester City 5:1. Z jeszcze większym rozmachem uderzyła Barcelona, który w łącznym bilansie zdeklasowała Newcastle United 8:3.

W tle tej rywalizacji toczył się wyścig między Viniciusem Juniorem a Robertem Lewandowskim. Kiedy we wtorkowy wieczór Brazylijczyk zdobył dwie bramki na City of Manchester Stadium, podniesiono alarm. W klasyfikacji kanadyjskiej - obejmującej ostatnią dekadę - dystans między "Lewym" a liderem zwiększył się do trzech punktów.

Tak wyglądał rejestr najskuteczniejszych piłkarzy LM po meczu "Królewskich" (bramki plus asysty):

Rozwiń

Robert Lewandowski odpowiada na dublet "Viniego". Polak wciąż w grze o triumf w klasyfikacji kanadyjskiej

Przed środową potyczką Barcelony z Newcastle przewidywano, że "Lewy" tym razem usiądzie na ławce. Grał w podstawowym składzie w dwóch wcześniejszych bojach ze "Srokami". W obu przypadkach spędził na murawie 70 minut i nie wpisał się na listę strzelców.

Trener Hansi Flick dał jednak weteranowi trzecią szansę i nie pożałował tej decyzji. RL9 pokonał bramkarza rywali dwukrotnie, trafiając do siatki w 56. i 61. minucie. Mistrzowie Hiszpanii rozbili przeciwnika 7:2 i zameldowali się w ćwierćfinale Champions League.

"Polak miał za sobą kilka niepokojących występów, ale przypomniał wszystkim, że nigdy nie przestanie strzelać goli" - skonstatował natychmiast kataloński "Sport".

Jeśli ta prognoza się sprawdzi, Lewandowski może sięgnąć po miano najwartościowszego piłkarza Ligi Mistrzów ostatnich 10 lat. W tej chwili traci do Viniciusa Juniora tylko punkt. W bieżącej edycji elitarnych rozgrywek obaj mają szansę zaliczyć jeszcze co najmniej dwa występy.

W fazie ćwierćfinałowej FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt, a Real Madryt spróbuje wyrzucić za burtę Bayern Monachium. Zderzenie gigantów zapowiada się ekscytująco. Do konfrontacji dojdzie 7 i 8 oraz 14 i 15 kwietnia.

Robert Lewandowski Siu Wu PAP

Robert Lewandowski ponownie na liście strzelców LLUIS GENE AFP

Vinicius Junior JUAN MABROMATA AFP

