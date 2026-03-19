Lewandowski pod lupą. Jest zmiana po pogromie Barcelony. Skorygowano liczbę goli

Łukasz Żurek

Kto zasługuje na miano najwartościowszego piłkarza Ligi Mistrzów ostatniej dekady? Dzień przed meczem Barcelony z Newcastle podniesiono larum, że Robert Lewandowski traci szansę na triumf w tym wyścigu. To efekt dwóch goli Vinicusa Juniora, który w tej chwili otwiera klasyfikację kanadyjską. Odpowiedź Polaka była jednak natychmiastowa. Ta korespondencyjna batalia będzie ekscytująca do samego końca.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony, z maską ochronną i uniesioną w górę pięścią
Robert LewandowskiALBERTO ESTEVEZPAP

W prestiżowym starciu La Liga z Premier League angielska ekstraklasa została rozbita w proch i pył. W dwumeczu Real Madryt pokonał Manchester City 5:1. Z jeszcze większym rozmachem uderzyła Barcelona, który w łącznym bilansie zdeklasowała Newcastle United 8:3.

W tle tej rywalizacji toczył się wyścig między Viniciusem Juniorem a Robertem Lewandowskim. Kiedy we wtorkowy wieczór Brazylijczyk zdobył dwie bramki na City of Manchester Stadium, podniesiono alarm. W klasyfikacji kanadyjskiej - obejmującej ostatnią dekadę - dystans między "Lewym" a liderem zwiększył się do trzech punktów.

Tak wyglądał rejestr najskuteczniejszych piłkarzy LM po meczu "Królewskich" (bramki plus asysty):

Robert Lewandowski odpowiada na dublet "Viniego". Polak wciąż w grze o triumf w klasyfikacji kanadyjskiej

Przed środową potyczką Barcelony z Newcastle przewidywano, że "Lewy" tym razem usiądzie na ławce. Grał w podstawowym składzie w dwóch wcześniejszych bojach ze "Srokami". W obu przypadkach spędził na murawie 70 minut i nie wpisał się na listę strzelców.

Trener Hansi Flick dał jednak weteranowi trzecią szansę i nie pożałował tej decyzji. RL9 pokonał bramkarza rywali dwukrotnie, trafiając do siatki w 56. i 61. minucie. Mistrzowie Hiszpanii rozbili przeciwnika 7:2 i zameldowali się w ćwierćfinale Champions League.

    "Polak miał za sobą kilka niepokojących występów, ale przypomniał wszystkim, że nigdy nie przestanie strzelać goli" - skonstatował natychmiast kataloński "Sport".

    Jeśli ta prognoza się sprawdzi, Lewandowski może sięgnąć po miano najwartościowszego piłkarza Ligi Mistrzów ostatnich 10 lat. W tej chwili traci do Viniciusa Juniora tylko punkt. W bieżącej edycji elitarnych rozgrywek obaj mają szansę zaliczyć jeszcze co najmniej dwa występy.

    W fazie ćwierćfinałowej FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt, a Real Madryt spróbuje wyrzucić za burtę Bayern Monachium. Zderzenie gigantów zapowiada się ekscytująco. Do konfrontacji dojdzie 7 i 8 oraz 14 i 15 kwietnia.

      piłkarz w koszulce FC Barcelony uśmiecha się i trzyma na głowie piłkarską maskę ochronną; w tle rozmyty tłum kibiców
      Robert LewandowskiSiu WuPAP
      piłkarz Barcelony w charakterystycznej masce na twarzy dynamicznie świętuje zdobycie gola, rozkładając ramiona i biegnąc do przodu, podczas gdy drużyna w tle z okrzykiem radości dołącza do niego na boisku
      Robert Lewandowski ponownie na liście strzelcówLLUIS GENEAFP
      Zawodnik w białym stroju klubu Real Madryt cieszy się podczas meczu piłki nożnej, wyrażając radość z gry na boisku, w tle nieostre postacie kibiców i żółta ściana stadionu
      Vinicius JuniorJUAN MABROMATAAFP
      Hansi Flick zdradził plany na przyszłość. "To moja ostatnia praca". WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja