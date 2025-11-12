Lewandowski pochwalił się drogim "cackiem". Cena? Lepiej usiądźcie

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed listopadowymi meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata rozpoczęło się w poniedziałek 10 listopada, jednak tym razem nie wszyscy kadrowicze Jana Urbana zjawili się w Warszawie na czas. Robert Lewandowski, kapitan "Biało-Czerwonych", pojawił się znacznie później od kolegów z drużyny - i jak zwykle zrobił to z wielkim rozmachem.

Powodem jego nieobecności na pierwszym treningu była wizyta w Stanach Zjednoczonych, gdzie wziął udział w niezwykłej uroczystości. Po raz pierwszy w historii 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, Lewandowski rozświetlił na biało-czerwono słynny Empire State Building, podkreślając, jak bliskie relacje łączą obecnie USA i Polskę.

Robert Lewandowski błysnął zegarkiem wartym fortunę

Po krótkiej, ale intensywnej podróży do Nowego Jorku piłkarz FC Barcelony zameldował się w ojczyźnie i od razu dołączył do drużyny narodowej. Jeszcze przed pierwszym treningiem wziął udział w spotkaniu z mediami, gdzie - jak zawsze - wzbudził ogromne zainteresowanie. Tym razem nie tylko swoimi wypowiedziami, ale także… zegarkiem, który "przyodział" na tę okazję. Na nadgarstku kapitana reprezentacji zauważono luksusowy model Patek Philippe Aquanaut Date. Cena takiego "cacka"? Około 300 tysięcy złotych.

Nie jest tajemnicą, że Robert Lewandowski od lat pasjonuje się zegarkami i należy do grona piłkarzy o wyjątkowym wyczuciu stylu. W jego kolekcji znajdują się egzemplarze najdroższych marek świata, a każdy z nich jest starannie dobierany do okazji. Patek Philippe to marka, która od lat uchodzi za synonim klasy i prestiżu - wybierana przez monarchów, polityków i największe gwiazdy sportu.

W ramach listopadowego zgrupowania "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Holandią 14 listopada na PGE Narodowym oraz z Maltą 17 listopada na Ta'Qali Stadium.

