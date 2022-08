Lewandowski po wizycie w Bayernie. Znamy szczegóły! "Lewy" ze łzami w oczach!

Bayern zdradził szczegóły spotkania z Lewandowskim

Bayern zdradził szczegóły wizyty Lewandowskiego w Monachium. Kapitan reprezentacji Polski wpadł na Allianz Arena, by osobiście pożegnać się z prezydentem klubu Oliverem Kahnem, a także z Hasanem Salihamidziciem, z którym miał ostatnio na pieńku.

Nie obyło się także bez pożegnalnych uścisków z kolegami z szatni, a także trenerem Julianem Nahelsmannem.

Reklama

- To miłe ze strony Roberta, że przyszedł do mojego biura ten ostatni raz. Porozmawialiśmy o wszystkim, rozstaliśmy się w dobrych stosunkach i zamierzamy pozostać w kontakcie. Robert i FC Bayern to była i jest wspaniała historia, pełna sukcesów. Życzymy Robertowi wszystkiego najlepszego w Barcelonie - podsumował spotkanie z "Lewym" prezydent Kahn.

Topór wojenny z Salihamidziciem zakopany

Po wizycie Roberta wypowiedział się też Salihamidzić. Zdradził nawet, jak długo trwało ich spotkanie.

- Robert przyszedł także do mojego biura, by się pożegnać. Porozmawialiśmy przez 15 minut. Poruszyliśmy każdy temat i wszystko wyjaśniliśmy. Robert osiągnął wielkie sukcesy w barwach Bayernu i to jest, co powinniśmy zostawić w pamięci - podkreślił Salihamidzić.

- Robert również wie jak wiele zawdzięcza Bayernowi. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego nowym wyzwaniu - dodał dyrektor "Bawarczyków".

Zatem topór wojenny został zakopany. Po ostatnim wywiadzie Roberta dla ESPN, w którym zarzucił Bayernowi oczernianie jego osoby kłamstwami, wybuchła spora afera.

- Niektórzy ludzie nie mówili mi prawdy, mówili coś zupełnie innego, niż miało miejsce w rzeczywistości. Zostało powiedziane wiele łajna na mój temat. To była nieprawda - podkreślał "Lewy".

Ile bramek w La Liga, w sezonie 2022/2023 strzeli Robert Lewandowski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Ile bramek w La Liga, w sezonie 2022/2023 strzeli Robert Lewandowski? Więcej niż 30 16% Od 20 do 30 23% Od 15 do 20 18% Od 10 do 15 18% Poniżej 10 25%

głosów: 431

Reakcja Bayernu nastąpiła szybko.

- W ogóle nie mogę tego pojąć. Ojciec nauczył mnie, że gdy wychodzisz, nigdy nie zamykasz drzwi tyłkiem. Lewandowski jest na najlepszej drodze, by właśnie tak postąpić - zripostował Salihamdzić.

Gorąca atmosfera przelała się na kibiców Bayernu, którzy dziś powitali "Lewego" dość ostro. Gdy fani zobaczyli prowadzącego samochód Polaka, chcieli go sprowokować, krzycząc słowa: "Hala Madrid". To popularne hasło, którym swoją ukochaną drużynę wspierają fani Realu Madryt - odwiecznego rywala FC Barcelona.

Dziś jednak wszystko zostało wyjaśnione i obie strony - klub i "Lewy" - pożegnały się tak jak powinny.

Robert Lewandowski zareagował również po spotkaniu z klubem

Po spotkaniu z Bayernem wypowiedział się też Robert, który podziękował fanom "Bawarczyków". Lewandowski zdradził, że kolegom z szatni i pracownikom klubu wręczył prezenty.

Fani zawsze byli dla mnie bardzo ważni. Pragnę im podziękować za wsparcie i za wszystko, czego razem doświadczyliśmy. Kibice Bayernu pozostaną w moim sercu już na zawsze zapewnił Robert Lewandowski

Siedząc w samochodzie, podczas wyjazdu z Saebener Strasse Robert powiedział Sky Sportowi ze łzami w oczach:

- Pożegnanie było dla mnie smutne. Zawsze będę wdzięczny Bayernowi za to, co zdobyliśmy i czego wspólnie doświadczyliśmy. Podziękowałem każdemu za to, co dla mnie zrobili, wręczyłem prezenty. To był dla mnie trudny i emocjonujący moment - powiedział ze łzami w oczach "Lewy".

Zdjęcie Podczas pożegnalnej rozmowy z dziennikarzem Sky Sportu Robert Lewandowski miał łzy w oczach /

Robert potwierdził, że między nim a Salihamidziciem i innymi pracownikami Bayernu nie ma już żadnych nieporozumień.

- Wszystko jest w porządku. Spotkałem się z każdym i podziękowałem za wszystko. Nigdy nie zapomnę, czego doświadczyłem w Bayernie - zapewnił.

- Oczywiście, minionych kilka tygodni było trudnych dla każdego, ale ja nigdy nie zapomnę, czego doświadczyłem w Bayernie i jestem pełen wdzięczności dla kibiców za ich wsparcie - dodał Robert.