Lewandowski po debiucie. Dał trudny pomeczowy komunikat. Tysiące reakcji

Robert Lewandowski ma już za sobą pierwszy mecz w nowym rozdziale kariery w Mayor League Soccer. Jego Chicago Fire przegrało na wyjeździe z Interem Miami 2:3. Wyszło na prowadzenie 1:0, ale dubletem odpowiedział Luis Suarez. Piłkarze z "Wietrznego Miasta" trafili na 2:2, lecz ostatnie słowo należało do gospodarzy. W 87. minucie decydujący cios zadał Preston Plambeck.

Robert Lewandowski zabierał głos przed przedstawicielami mediów. - Szkoda, że przegraliśmy, bo mieliśmy sytuacje. W pewnych momentach ten mecz był otwarty, więc z jednej i z drugiej strony były okazje. Ale czasami popełnialiśmy za proste błędy w defensywie i Inter Miami to dzisiaj wykorzystał - mówił. Jego wypowiedzi można przeczytać pod tym linkiem.

Tradycyjnie na profilu "Lewego" pojawił się typowy pomeczowy post. Zawierał cztery zdjęcia, jedno podczas kopnięcia piłki, pozostałe jeszcze sprzed pierwszego gwizdka - pokazują wybiegnięcie na rozgrzewkę, stanie w rzędzie oraz w kółku ze swoimi kolegami z zespołu.

"Lewy" po debiucie. Taki cios w 87. minucie. Już napisał do kibiców na Instagramie

"Wynik nie był taki, na jaki liczyliśmy, ale będziemy dalej pracować i skupiać się nad tym, co nadchodzi" - napisał, oznaczając konto swojego klubu. W niemal trzy godziny od publikacji post zebrał 175 tysięcy polubień, 2,5 tysiąca repostów ponad tysiąc odpowiedzi.

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A co nadchodzi? W nocy z soboty na niedzielę (godzina 1:30 polskiego czasu) Fire zagra kolejny wyjazd, tym razem z New York City. Tydzień później "RL9" przywita się ze swoim stadionem i kibicami w konfrontacji z Charlotte FC.

Ekipa z Chicago obecnie zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Z bilansem 8-2-5 ma na koncie 26 punktów. Inter Miami jest drugi z dorobkiem 34 pkt. Liderem na Wschodzie jest Nashville SC z aż 39 oczkami. 7 najlepszych zespołów awansuje do play-offów, a drużyny z miejsc 8-9 powalczą o ósme miejsce w barażu. Faza zasadnicza zakończy się 8 listopada.

Robert Lewandowski Leonardo Fernandez Getty Images

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski Jacek Boczarski AFP





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