Lewandowski pierwszy dzień w USA, a żona przyjechała do Polski. Oto powód

Podczas gdy Robert Lewandowski rozpoczął aklimatyzację w Chicago, jego małżonka i córki pozostały z Europie. Anna już kilka tygodni temu jasno dała do zrozumienia, że jest mocno zestresowana zmianami, jakie w najbliższym czasie czekają jej rodzinę. Trenerka fitness później udzieliła wywiadu hiszpańskim mediom i podkreśliła, że bez względu na wszystko już teraz widzi swoją przyszłość w Barcelonie, gdzie jej rodzina osiedli się na stałe już po zakończeniu piłkarskiej kariery jej męża.

Na ten moment Anna przebywa jednak w Warszawie, gdzie pojawiła się m.in. w celach służbowych. "Lewa" nie miała jednak zamiaru ograniczać się jedynie do obowiązków związanych z pracą i postawiła na odrobinę szaleństwa - we wtorkowy wieczór zameldowała się na Stadionie PGE Narodowym, gdzie odbędzie się koncert największej gwiazdy muzyki latino - Ban Bunny'ego.

WAG piłkarskiej reprezentacji Polski jeszcze przed rozpoczęciem show podzieliła się w sieci swoim outfitem na ten wieczór - postawiła ona bowiem na jeansowe szorty, czarne kowbojki i biustonosz z nadrukiem Carretto w kolorze technicznego jerseyu od Dolce Gabbana, za który zapłacić trzeba około 599 dolarów, a więc za około 2,2 tys. złotych.

Anna Lewandowska na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

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Robert Lewandowski opuścił już Europę i zameldował się w Ameryce Północnej, a dokładniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez kolejne miesiące występował będzie w Major League Soccer jako zawodnik klubu Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski szybko rozpoczął swoje obowiązki i już we wtorek pojawił się na swoim pierwszym treningu w nowym zespole.

Jak przekazał rzecznik prasowy klubu, wszelkie dokumenty związane z transferem Lewandowskiego zostały już sfinalizowane, co oznacza, że w formalnego punktu widzenia może od zadebiutować w barwach "Strażaków" już podczas najbliższego meczu. Ten rozegrany zostanie w nocy z 16 na 17 lipca. Wówczas Chicago Fire zmierzy się na stadionie Soldier Field z Vancouver Whitecaps.

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Trening Chicago Fire widziany z kilkudziesięciu metrów INTERIA.PL

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News

Anna Lewandowska GABRIEL BOUYS AFP





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