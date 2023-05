To tylko potwierdza fakt, że Robert Lewandowski przebojem wszedł do szatni FC Barcelona, z miejsca stając się najgroźniejszym piłkarzem w nowej drużynie. Mimo pomundialowej obniżki formy "Lewy" już zapisał się w historii klubu, jako najskuteczniejszy debiutant w XXI wieku . Co więcej, Polak wciąż może pobić jeszcze w tej kwestii historyczny rekord Brazylijczyka Ronaldo, który w kampanii 1996/97 trafił do siatki 35 razy, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.