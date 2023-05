Lewandowski otrzymał wiadomość. Barcelona jest już pewna. Nie może być inaczej

- Robert to kapitan bez opaski . Bardzo nam pomógł. Był jednym z kluczowych zawodników w tym zakończonym sukcesem sezonie. Zmienił dynamikę i historię klubu. Jestem dumny, że mogę z nim pracować, bo to bardzo skromny, pracowity chłopak - komplementował Polaka hiszpański szkoleniowiec , który stanął po meczu przed kamerą Canal+ Sport.

Robert Lewandowski walczy o tytuł króla strzelców. FC Barcelona nazywa go "Mr. Pichichi"

Do końca rozgrywek La Liga pozostały już tylko trzy kolejki. Robert Lewandowski ma więc ogromne szanse na to, by utrzymać prowadzenie i w swoim premierowym sezonie w FC Barcelona zostać najlepszym strzelcem całej ligi. Kataloński klub już teraz nazywa Polaka "Mr. Pichichi" .