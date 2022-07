"Lewandowski oszalał na puncie Barcelony". Czy Polak spotkał się z Xavim?

Niektóre hiszpańskie media zaprzeczają, że do takiego spotkania w ogóle doszło. "El Mundo Deportivo" gwarantuje, że tak. Polak przeniósł się z Mallorki, gdzie spędza wakacje, na Ibizę, by pogadać dosłownie kilka minut z trenerem Barcy. Spotkali się w jednym z najbardziej ekskluzywnych lokali na wyspie. "Rozmawiali krótko, ale treściwie" - pisze "El Mundo Deportivo".

Lewandowski w Barcelonie? Nie rozważa żadnej innej opcji

Dziennik dotarł do bezpośredniego uczestnika rozmowy, w której "widać było dobrą energię i porozumienie między jednym i drugim". Lewandowski zapewnił Xaviego, że jest zdecydowany na Barcelonę i wyłącznie na Barcelonę. "Nie rozważa żadnej innej opcji" - pisze "El Mundo Deportivo".

Reklama

Xavi zapewnił, że Polak jest jego transferowym celem numer 1. "Trener Barcy zdaje sobie sprawę, że drugiego takiego piłkarza jak Polak nie ma na rynku" - relacjonuje "El Mundo Deportivo". "Lewandowski zapewni Barcelonie nie tylko gole, ale i przywództwo w szatni, będzie miał też bardzo duży wpływ na grę drużyny" - dodaje dziennik.

Lewandowski w Barcelonie? Xavi zapewnia, że Katalończycy zrobić co w ich mocy

Transfer nie zależy tylko od woli Xaviego i Lewandowskiego. Zgodę musi wyrazić Bayern, z którym Polak ma kontrakt do połowy 2023 roku. "Xavi zapewnił, że Barcelona ma pieniądze na transfer Lewandowskiego i zrobi wszystko co w jej mocy, by jak najszybciej doszło do jego prezentacji na Camp Nou" - kończy "El Mundo Deportivo".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ricardas Berankis - Rafael Nadal 1:3. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

ZOBACZ TEŻ:

Barcelona z wielkimi pieniędzmi rusza na zakupy

Koniec marzeń Lewandowskiego o transferze? W tle sensacje o strajku