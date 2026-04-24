Lewandowski oświadcza ws. transferu do Serie A. Nie wytrzymał po tym pytaniu

Robert Lewandowski włączył się w akcję charytatywną na rzecz fundacji "Cancer Fighters". Przez godzinę odpowiadał na pytania podczas głośnej transmisji na żywo, którą to prowadzi Patryk "Łatwogang" Garkowski. Szczerze mówił także o sprawach zawodowych. Zasygnalizował m.in. że najpewniej zobaczymy go jeszcze w reprezentacji Polski. "Lewy" chciałby bowiem spotkać się z podopiecznymi fundacji, którzy zostali zaproszeni na mecz kadry przez Jana Bednarka.

Fajnie, że będą na meczu reprezentacji. Może będzie szansa spotkać się z nimi. Ja też dopilnuję tego, żeby wszystko było super zorganizowane

Nie zabrakło także tematu klubowej przyszłości Roberta. "Juventus czy Milan?" - pytali w trakcie transmisji "Bagi" i "Łatwogang", nawiązując do spekulacji o możliwym transferze Lewandowskiego do Serie A. Co na to wszystko sam "Lewy"? Roześmiał się i zadeklarował: "Wiesz co... Pogadamy niedługo".

Lewandowski jednak opuści Barcelonę? W grze transfer do Serie A

Wygląda zatem na to, że sprawa ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego ostatecznie rozstrzygnie się już niebawem. Z medialnych doniesień wynika, że włoski kierunek jest dość realny, a w grze o polskiego piłkarza są dwa kluby: AC Milan oraz Juventus. Ci drudzy mieli już nawet wysunąć pierwszą ofertę.

"W najbliższych dniach spodziewane jest spotkanie Juventusu i Roberta Lewandowskiego w celu omówienia warunków umowy i próby zakontraktowania napastnika jako wolnego gracza. Juve mogłoby zaproponować kontrakt do 2027 roku z pensją 6 mln, aby spróbować przekonać Polaka" - obwieścił włoski dziennikarz Nicolo Schira we wpisie na platformie X.

"Otrzymał również lukratywną ofertę od klubu z MLS (kontrakt do 2028 roku). W ostatnich dniach był też sondowany przez kluby z Arabii Saudyjskiej i Turcji. Barca zaproponowała mu przedłużenie kontraktu z niższymi zarobkami" - dodał.

Na ten moment Polak ma prawo czuć się rozczarowany swoją sytuacją w Barcelonie. Jego drużyna pożegnała się z grą w Lidze Mistrzów, a on sam stracił miejsce w podstawowej jedenastce. W ostatnim meczu z Celtą nie wyszedł na boisko ani na minutę. Zdaniem dziennikarza Ivana San Antonia może być to podkład pod rozstanie z "Lewym".

"Robert początkowo grał w meczach o największej wadze, ale pewnego dnia Hansi Flick zdecydował się go odstawić i zobaczył, że drużyna funkcjonuje bez niego. Są dwa powody: kończy mu się kontrakt, dlatego więcej szans dostaje Ferran Torres. To też szykowanie przyszłości pod scenariusz, że Robert odejdzie. Torres ma okazję pokazać, że zasługuję na grę w Barcelonie i robi to bardzo dobrze" - podsumował temat dla WP SportowychFaktów.

