Lewandowski opuszcza Hiszpanię. Tak go potraktowano na koniec. Jest nagranie
Zakończyła się czteroletnia przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Polski napastnik poprowadził "Dumę Katalonii" do wielu zwycięstw, ale obowiązująca umowa nie została przedłużona. Kilka dni temu okazało się, że 37-latek wyprowadza się do Chicago. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie z jego udziałem. Jest ono naprawdę bardzo wymowne.
Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony przed rozpoczęciem sezonu 2022/23. Polski napastnik występował w drużynie przez cztery sezony. Łącznie zagrał 193 mecze, w których strzelił 120 goli i zanotował 24 asysty. W tym czasie wywalczył z kolegami trzy tytuły mistrzowskie, trzy Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla.
Od wielu miesięcy toczyła się saga dotycząca przyszłości polskiego napastnika. Ostatecznie pod koniec sezonu Polak poinformował, że nie zostanie dłużej w Barcelonie. To sprawiło, że został pożegnany z wielkimi honorami. W trakcie ostatniego meczu na Camp Nou nie zabrakło pięknych przemówień i łez wzruszenia.
Dalej pytaniem było, gdzie wyląduje Lewandowski. W poniedziałek (29 czerwca) okazało się, że zostanie piłkarzem Chicago Fire, co wiąże się z daleką wyprowadzką.
W Hiszpanii już tęsknią za Lewandowskim. Opublikowano nagranie
Tymczasem w Hiszpanii Lewandowski został zapamiętany jako jeden z najlepszych w historii. W sobotnie przedpołudnie oficjalny profil La Liga opublikował 88-sekundowe nagranie z najpiękniejszymi bramkami Polaka w minionych rozgrywkach.
Na powyższym nagraniu widać 10 z 14 goli z sezonu 2025/26. Jest też to ostatnie z Valencią, kiedy ostatni raz zagrał w koszulce "Blaugrany". Łącznie w samej La Liga wpisał się na listę strzelców 83 razy. To mu daje 14. miejsce w tabeli wszechczasów.
Lewandowski lada moment powinien wyjechać do USA, aby rozpocząć treningi z nowym zespołem. W teorii istnieje szansa, że w barwach Chicago Fire zadebiutuje już 17 lipca, kiedy to jego zespół zmierzy się z Vancouver Whitecaps.