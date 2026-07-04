Lewandowski opuszcza Hiszpanię. Tak go potraktowano na koniec. Jest nagranie

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Zakończyła się czteroletnia przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Polski napastnik poprowadził "Dumę Katalonii" do wielu zwycięstw, ale obowiązująca umowa nie została przedłużona. Kilka dni temu okazało się, że 37-latek wyprowadza się do Chicago. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie z jego udziałem. Jest ono naprawdę bardzo wymowne.

Robert Lewandowski wyprowadza się z Barcelony
Lewandowski opuszcza Hiszpanię. Tak go potraktowano na koniec. Jest nagranieDAVID ALIAGAAFP

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony przed rozpoczęciem sezonu 2022/23. Polski napastnik występował w drużynie przez cztery sezony. Łącznie zagrał 193 mecze, w których strzelił 120 goli i zanotował 24 asysty. W tym czasie wywalczył z kolegami trzy tytuły mistrzowskie, trzy Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla.

Od wielu miesięcy toczyła się saga dotycząca przyszłości polskiego napastnika. Ostatecznie pod koniec sezonu Polak poinformował, że nie zostanie dłużej w Barcelonie. To sprawiło, że został pożegnany z wielkimi honorami. W trakcie ostatniego meczu na Camp Nou nie zabrakło pięknych przemówień i łez wzruszenia.

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Maciej Brzeziński

Dalej pytaniem było, gdzie wyląduje Lewandowski. W poniedziałek (29 czerwca) okazało się, że zostanie piłkarzem Chicago Fire, co wiąże się z daleką wyprowadzką.

W Hiszpanii już tęsknią za Lewandowskim. Opublikowano nagranie

Tymczasem w Hiszpanii Lewandowski został zapamiętany jako jeden z najlepszych w historii. W sobotnie przedpołudnie oficjalny profil La Liga opublikował 88-sekundowe nagranie z najpiękniejszymi bramkami Polaka w minionych rozgrywkach.

Na powyższym nagraniu widać 10 z 14 goli z sezonu 2025/26. Jest też to ostatnie z Valencią, kiedy ostatni raz zagrał w koszulce "Blaugrany". Łącznie w samej La Liga wpisał się na listę strzelców 83 razy. To mu daje 14. miejsce w tabeli wszechczasów.

Lewandowski lada moment powinien wyjechać do USA, aby rozpocząć treningi z nowym zespołem. W teorii istnieje szansa, że w barwach Chicago Fire zadebiutuje już 17 lipca, kiedy to jego zespół zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

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Robert LewandowskiMARTIN SILVA COSENTINO / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
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Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelony siedzący na ławce rezerwowych, skupiona twarz, w tle widoczne czerwone oparcie z logotypami sponsora.
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