Lewandowski opuszcza Hiszpanię. Tak go potraktowano na koniec. Jest nagranie

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony przed rozpoczęciem sezonu 2022/23. Polski napastnik występował w drużynie przez cztery sezony. Łącznie zagrał 193 mecze, w których strzelił 120 goli i zanotował 24 asysty. W tym czasie wywalczył z kolegami trzy tytuły mistrzowskie, trzy Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla.

Od wielu miesięcy toczyła się saga dotycząca przyszłości polskiego napastnika. Ostatecznie pod koniec sezonu Polak poinformował, że nie zostanie dłużej w Barcelonie. To sprawiło, że został pożegnany z wielkimi honorami. W trakcie ostatniego meczu na Camp Nou nie zabrakło pięknych przemówień i łez wzruszenia.

Dalej pytaniem było, gdzie wyląduje Lewandowski. W poniedziałek (29 czerwca) okazało się, że zostanie piłkarzem Chicago Fire, co wiąże się z daleką wyprowadzką.

W Hiszpanii już tęsknią za Lewandowskim. Opublikowano nagranie

Tymczasem w Hiszpanii Lewandowski został zapamiętany jako jeden z najlepszych w historii. W sobotnie przedpołudnie oficjalny profil La Liga opublikował 88-sekundowe nagranie z najpiękniejszymi bramkami Polaka w minionych rozgrywkach.

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Na powyższym nagraniu widać 10 z 14 goli z sezonu 2025/26. Jest też to ostatnie z Valencią, kiedy ostatni raz zagrał w koszulce "Blaugrany". Łącznie w samej La Liga wpisał się na listę strzelców 83 razy. To mu daje 14. miejsce w tabeli wszechczasów.

Lewandowski lada moment powinien wyjechać do USA, aby rozpocząć treningi z nowym zespołem. W teorii istnieje szansa, że w barwach Chicago Fire zadebiutuje już 17 lipca, kiedy to jego zespół zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

Robert Lewandowski MARTIN SILVA COSENTINO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski, 04.04.2026 r. Tomasz Chabiniak East News





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