Lewandowski opuszcza Bayern! TOP 10 momentów kariery "Lewego" w Niemczech

Po wielu tygodniach niepewności, medialnej burzy, trwającej niemal od zakończenia poprzedniego sezonu "przepychance", Robert Lewandowski opuszcza Bayern Monachium. Niemiecka ziemia służyła reprezentantowi Polski, to na niej rozwinął się w jednego z najlepszych napastników świata i w wielu przypadkach zapisał się w historii futbolu.

Transfer Roberta Lewandowskiego z Lecha Poznań i pierwsze mistrzostwo z Borussią Dortmund

Zaraz po zakończeniu udanego dla Lecha Poznań sezonu 2009/2010 zaczęły się negocjacje w sprawie transferu Lewandowskiego do Borussii Dortmund. Ostatecznie stanęło na kwocie 4,5 miliona Euro, a "Lewy" podpisał z nowym klubem czteroletni kontrakt. W ekipie BVB zadebiutował w sierpniu, wchodząc z ławki rezerwowych w meczu z Bayerem Leverkusen. Pierwszego gola zdobył prawie miesiąc później przeciwko FC Schalke. Grający głównie na pozycji ofensywnego napastnika Lewandowski po pierwszym sezonie mógł cieszyć się z mistrzowskiego tytułu, choć w przeważającej liczbie meczów pełnił rolę tylko rezerwowego.

Reklama

Cztery gole Roberta Lewandowskiego przeciw Realowi Madryt w Lidze Mistrzów

Ogromny skok rozwojowy w karierze Lewandowskiego związany był z wywalczeniem sobie stałego miejsca w składzie ekipy z Dortmundu, a także regularne zdobywanie goli. Sławę i rozgłos w Europie przyniósł Polakowi występ w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt w 2014 roku. Snajper zdobył cztery trafienia w 8., 50., 55. i 60. minucie spotkania. "Lewy" znalazł się na ustach całej Europy i okładkach wszystkich najważniejszych tytułów prasowych.

Ten pierwszy tytuł króla strzelców Bundesligi dla Roberta Lewandowskiego

W latach 2011-2013 mający już status gwiazdy Lewandowski wbił się do czołówki strzelców Bundesligi, ale dopiero w 2014 roku uzyskał pierwszy tytuł króla strzelców. Parol na "Lewego" zagiął najbardziej utytułowany niemiecki klub Bayern Monachium, a przekroczona bariera stu goli łącznie zdobytych przez Polaka dla BVB nieuchronnie zbliżało go do odejścia jako wolny zawodnik. To też zakończyło erę "polskiego trio z Dortmundu", przez lata w Borussii towarzyszyli mu bowiem inni polscy piłkarze: Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek.

Transfer Roberta Lewandowskiego do Bayernu Monachium

Po wygaśnięciu umowy z Borussią Dortmund już wówczas bezapelacyjnie najlepszy polski piłkarz podpisał warty 60 milionów euro pięcioletni kontrakt z Bayernem Monachium. W klubie od początku pełnił ważną rolę, z miejsca przydzielony mu został prestiżowy numer "9". Zmiana barw klubowych "nie popsuła" mu celownika - ponownie sięgnął po tytuł króla strzelców Bundesligi.

Wysyp rekordów, osiągnięć i nagród dla Roberta Lewandowskiego

Rozpoczął się jeden z najbardziej udanych okresów w karierze "RL9", a osiągnięcia, wyróżnienia i rekordy zaczęły spływać na niego całą masą. W lidze przekroczył granicę 200 goli, zaliczył pamiętny występ przeciwko VfL Wolfsburg z pięcioma zdobytymi bramkami w dziewięć minut, znacznie szybciej niż w Borussii uzyskał liczbę stu goli w klubie. Stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii zespołu z Bawarii, a także najskuteczniejszym obcokrajowcem w dziejach niemieckiej ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem FIFA The Best w 2021 roku. WIDEO AFP

Sezon życia - potrójna korona Roberta Lewandowskiego

Wyznaczając jeden najlepszy fragment w piłkarskim "życiu" Lewandowskiego nie sposób nie wysunąć na faworyta rozgrywek 2019/2020. Tuż przed rozgrywkami "Lewy" przedłużył kontrakt do 2023 roku i stwierdził, że "Bayern stał się dla niego jak dom". Rozgrywki zakończył potrójną koroną, piątym tytułem najlepszego strzelca w lidze oraz zdobyciem Europejskiego Złotego Buta.

Triumf Roberta Lewandowskiego w Champions League

Najważniejszym i wyjątkowym triumfem z niezwykle udanego sezonu 2019/2020 było zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W drodze po końcową wygraną Bayern odprawił Chelsea, Barcelonę, Olympique Lyon i w wielkim finale Paris Saint-Germain. Lewandowski został najlepszym strzelcem tej przerwanej przez koronawirus i następnie wznowionej w sierpniu edycji Champions League, a sukces w niej zadedykował rodzinie i nieżyjącemu ojcu.

Roberta Lewandowski - piłkarz roku UEFA i FIFA

Indywidualne laury zaczęły spadać na Polaka w kolejnym sezonie, już w październiku wyróżniła go UEFA uznając piłkarzem roku, a w grudniu tego samego wskazania tyle tylko, że na skalę światową dokonała FIFA. Na jego konto wpadło też wiele pomniejszych wyróżnień, na przykład na najlepszego sportowca 2020 roku na świecie w głosowaniu dziennikarzy AIPS, czy też zwycięstwo w zyskującym na prestiżu plebiscycie Globe Soccer Awards.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Globe Soccer Awards 2021. Robert Lewandowski piłkarzem roku 2021 według fanów. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Robert Lewandowski lepszy od Gerda Muellera

Przez wiele lat uznawany za niemożliwy do pobicia rekord Gerda Muellera dotyczący liczby bramek strzelonych w jednym sezonie Bundesligi "padł" pod naporem Lewandowskiego w ostatniej ligowej kolejce. Bardzo prawdopodobne, że "Lewy" dokonałby strzelenia 41. goli w jednych rozgrywkach wcześniej i ze znacznie większym "luzem", ale przeszkodziła w tym także kontuzja odniesiona w meczu reprezentacji przeciwko Andorze (w konsekwencji cztery opuszczone spotkania w Bundeslidze).

Nowe wyzwanie - pogorszenie relacji z Bayernem

Po ostatnim meczu sezonu 2021/2022 polski napastnik wykonał gest, który wyglądał jak pożegnanie z kibicami. Szybko wyjaśnił go i już w pierwszych wywiadach po spotkaniu ogłaszał otwarcie, że potrzebuje nowych wyzwań i chce odejść. Doprowadziło to do sporego konfliktu z szefostwem monachijskiego klubu, a także do... wielkiego zainteresowania ze strony FC Barcelona. Finałem tych działań okazał się transfer.