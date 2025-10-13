Polacy wykonali niemal w stu procentach plan Jana Urbana na październikowe zgrupowanie. Co prawda w sparingu z Nową Zelandią Biało-Czerwoni zaprezentowali się dość przeciętnie, ale mimo to wygrali z ekipą z Antypodów 1:0. Lepiej wyglądali za to w Kownie na tle Litwy.

Reprezentacja Polski postrzegana była za murowanego faworyta spotkania w kwalifikacjach do mistrzostw świata i szybko przełożyła teorię na praktykę. Do przerwy prowadziliśmy 1:0 po golu Sebastiana Szymańskiego. Po zmianie stron wynik na 2:0 podwyższył Robert Lewandowski, co pozwoliło przypieczętować triumf i dopisać trzy punkty do konta.

Kolejne problemy gwiazd Barcelony. Ferran Torres opuścił zgrupowanie

Kapitan Biało-Czerwonych zgrupowanie mógł opuszczać w bardzo dobrym nastroju. Szybko mogły je za to popsuć kolejne komunikaty napływające z Hiszpanii.

Zaczęło się od ogłoszenia, że kolejnej kontuzji nabawił się Dani Olmo. Pomocnik opuścił przedwcześnie zgrupowanie kadry i prawdopodobnie wypadnie z gry na kilka tygodni. Na tym nie koniec złych wiadomości.

W poniedziałek napłynęły wieści o urazie Ferrana Torresa. Kolega z drużyny Lewandowskiego również opuści kadrę i nie zagra z Bułgarią. Hiszpańska federacja opublikowała w związku z tym oficjalny komunikat ze szczegółami jego dolegliwości.

Ferran Torres nie znalazł się w kadrze na czwarty mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 przeciwko Bułgarii w Valladolid. Napastnik FC Barcelona po rozegraniu meczu z Gruzją w Elche zgłosił ból mięśni, który został oceniony przez służby medyczne RFEF, w tym poddany dodatkowym badaniom. Zdiagnozowano przeciążenie mięśni bez towarzyszącego urazu anatomicznego.

"W związku ze zbliżającym się meczem z Bułgarią, zgodnie z polityką unikania ryzyka i priorytetowego traktowania zdrowia zawodnika, został on skreślony z kadry. Sztab medyczny FC Barcelona został poinformowany o wszystkich szczegółach." - dodano.

Wielkie gwiazdy wracają do gry. Flick może odetchnąć

Tym samym Torres dołączył do szerokiego grona zawodników "Dumy Katalonii" zmagających się z problemami zdrowotnymi. Poza nim znajdują się w niej: Ter Stegen, Gavi i Joan Garcia.

Według Hiszpanów do gry w najbliższy weekend mają za to wrócić Fermin Lopez, Raphinha i Lamine Yamal. To zdecydowanie dobra wiadomość dla Hansiego Flicka, który miał spore problemy ze znalezieniem dla nich zastępstw w ostatnich meczach.

Aktualizacja 13:18:

Piłkarz przeszedł już badania w klubie, a FC Barcelona wykluczyła uraz. Jak się okazuje, Hiszpan cierpi jedynie na przeciążenie mięśni i prawdopodobnie będzie mógł zagrać w sobotę z Gironą.

