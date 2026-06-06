Lewandowski opuścił Hiszpanię i huknęły wieści. "Transakcja jest realna"

Scenariusz, na który liczyli kibice Roberta Lewandowskiego i FC Barcelony niestety nie doszedł do skutku. Polski napastnik oraz kataloński klub nie doszli do porozumienia w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy i "Lewy" wraz z 30 czerwca przestanie być zawodnikiem "Blaugrany". W Hiszpanii trwa gorączkowe poszukiwanie jego następcy.

Już przed rozpoczęciem mistrzostw świata władze klubu postanowiły sfinalizować transfer Anthony'ego Gordona, który do tej pory grał w Newcastle United. To jednak bardziej zastępstwo za Marcusa Rashforda, który wraca z wypożyczenia do Machesteru United.

W przypadku obsadzenia pozycji numer "9", Joan Laporta oraz Deco cały czas mają liczyć na to, że uda się pozyskać Juliana Alvareza, jednak niespodziewanie do klubu sam zgłosił się inny zawodnik. A mowa o Victorze Osimhenie.

- Nigeryjski napastnik z Galatasaray został zaoferowany Barcelonie za pośrednictwem pośredników, co dodatkowo dowodzi nieustającego zainteresowania projektem Blaugrany wśród jednych z najbardziej pożądanych piłkarzy na arenie międzynarodowej - infornuje kataloński "Sport".

27-latek ma za sobą bardzo udany sezon w drużynie ze stolicy Turcji. Łącznie wpisał się na listę strzelców 22 razy i dołożył 8 asyst w 33. meczach (aż 7 goli w 10. spotkaniach Ligi Mistrzów). Jak donoszą Hiszpanie, to może być jednak za mało, bo w biurach Barcelony nadal wyżej stawiają napastnika Atletico Madryt.

- Jednak pomimo ogromnego talentu Nigeryjczyka, Barça nie uważa jego transferu za priorytetową opcję wzmocnienia ataku (...) Choć w SPORT wciąż wspominamy nazwisko Juliana, nie dzieje się to bez powodu. Barça jest przekonana, że jest on ich głównym celem w celu wzmocnienia ataku i, co najważniejsze, wierzy, że transakcja jest realna - czytamy dalej.

Wyciągnięcie Argentyńczyka z ekipy "Los Colchoneros", szczególnie w przypadku udanego mundialu, będzie niesamowicie trudne, więc włodarze Barcelony być może będą musieli wrócić do tematu Osimhena po tym, jak pozyskanie Joao Pedro z Chelsea również wydaje się być już niemożliwe do zrealizowania.

Robert Lewandowski IMAGO/@FELIPE MONDINO East News

Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press East News

Robert Lewandowski w FC Barcelona Rex Features/East News / Joan Mateu Parra/Associated Press/East News East News





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