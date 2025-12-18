Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski opuścił Barcelonę. Nie ma złudzeń, prawda momentalnie wyszła na jaw

Bartłomiej Wrzesiński

Wciąż nie jest znana przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Hiszpanie w dalszym ciągu nie zdecydowali, czy wygasający kontrakt Polaka z klubem zostanie przedłużony. W najbliższy weekend mistrz Hiszpanii rozegra ostatni mecz w tym roku. W czwartkowe popołudnie "Fakt" poinformował o nagłym wyjeździe Lewandowskiego z Barcelony i wizycie w Polsce. Szybko wyszło na jaw, z jakiego powodu "Lewy" pojawił się w Warszawie.

Piłkarz w stroju treningowym FC Barcelona z uniesioną ręką, na tle rozmytego stadionu i innych zawodników w oddali.
Robert LewandowskiIMAGO/Gerard FrancoNewspix.pl

Sezon 2025/26 może okazać się kluczowy dla przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kapitanowi reprezentacji Polski z końcem czerwca wygaśnie umowa wiążąca go z FC Barceloną. Władze "Dumy Katalonii" wciąż nie podjęły ostatecznej decyzji odnośnie Polaka, co musi rodzić kolejne spekulacje. 37-latek dotychczas zdawał się jasno deklarować, że chciałby pozostać w Barcelonie na dłużej.

Lewandowski od początku sezonu miał pewne drobne problemy zdrowotne, które wykluczały go z gry na kilka spotkań. Dla "Lewego" zdecydowanie najlepszym momentem sezonu był hat trick strzelony Celcie Vigo. Tamtego dnia oglądaliśmy starego dobrego Roberta, który w polu karnym przeciwnika robi co chce.

Grudzień dla Lewandowskiego nie jest najlepszy. W ligowych starciach z Realem Betis oraz Osasuną nie wstawał nawet z ławki, a występ przeciwko Eintrachtowi Frankfurt w Lidze Mistrzów nie był tym, co kibice chcieliby oglądać w wykonaniu Polaka. "Duma Katalonii" we wtorek rozgrywała mecz Pucharu Króla z CD Guadalajara. Lewandowskiego zabrakło w kadrze meczowej z powodu problemów zdrowotnych.

Robert Lewandowski i Jan Tomaszewski
Robert Lewandowski

    Wciąż nie jest znana przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry nagle pojawił się w Polsce

    Niewykluczone, że stan zdrowia pozwoli Lewandowskiemu wystąpić w niedzielnym spotkaniu La Liga z Villarreal. Będzie to ostatnie spotkanie FC Barcelony w 2025 roku. "Duma Katalonii" nowy rok rozpocznie od wyjątkowego starcia, bowiem już 3 stycznia zmierzy się w derbach Barcelony z Espanyolem.

    W czwartek "Fakt" ujawnił, że Robert Lewandowski nagle pojawił się w Warszawie. W godzinach popołudniowych kapitan reprezentacji Polski przyleciał do stolicy prywatnym odrzutowcem i wylądował na stołecznym lotnisku im. Fryderyka Chopina.

    Według ustaleń "Faktu" wizyta Lewandowskiego w ojczyźnie ma trwać bardzo krótko, bo napastnik FC Barcelony jeszcze w czwartek ma wrócić do Hiszpanii. Powód krótkiej wizyty w Polsce szybko wyszedł na jaw. Kapitan reprezentacji Polski ma wziąć udział w uroczystej gali, która została zorganizowana z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego. Lewandowski od lat jest jednym z ambasadorów tej firmy.

    Trudno wyobrazić sobie, by wypad Lewandowskiego do Polski był samowolką i napastnik nie otrzymał zezwolenia od trenera Hansiego Flicka. Podróż nie powinna również negatywnie wpłynąć na gotowość "Lewego" do gry w niedzielnym spotkaniu z Villarreal. Relację z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

    Oskar Pietuszewski
    Ekstraklasa

    Piłkarz w sportowej bluzie bije brawo, jego dłonie uniesione są na wysokości głowy, tło rozmyte, skupienie na mimice twarzy sportowca.
    Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Piłkarz w czerwonym stroju z opaską kapitana na ramieniu składa ręce w geście podziękowania, w tle zamazana publiczność i stadionowe trybuny.
    Robert LewandowskiPETRAS MALUKASAFP
    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski Javier Garcia/ShutterstockEast News

