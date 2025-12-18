Lewandowski opuścił Barcelonę. Nie ma złudzeń, prawda momentalnie wyszła na jaw

Sezon 2025/26 może okazać się kluczowy dla przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kapitanowi reprezentacji Polski z końcem czerwca wygaśnie umowa wiążąca go z FC Barceloną. Władze "Dumy Katalonii" wciąż nie podjęły ostatecznej decyzji odnośnie Polaka, co musi rodzić kolejne spekulacje. 37-latek dotychczas zdawał się jasno deklarować, że chciałby pozostać w Barcelonie na dłużej.

Lewandowski od początku sezonu miał pewne drobne problemy zdrowotne, które wykluczały go z gry na kilka spotkań. Dla "Lewego" zdecydowanie najlepszym momentem sezonu był hat trick strzelony Celcie Vigo. Tamtego dnia oglądaliśmy starego dobrego Roberta, który w polu karnym przeciwnika robi co chce.

Wciąż nie jest znana przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry nagle pojawił się w Polsce

Niewykluczone, że stan zdrowia pozwoli Lewandowskiemu wystąpić w niedzielnym spotkaniu La Liga z Villarreal. Będzie to ostatnie spotkanie FC Barcelony w 2025 roku. "Duma Katalonii" nowy rok rozpocznie od wyjątkowego starcia, bowiem już 3 stycznia zmierzy się w derbach Barcelony z Espanyolem.

W czwartek "Fakt" ujawnił, że Robert Lewandowski nagle pojawił się w Warszawie. W godzinach popołudniowych kapitan reprezentacji Polski przyleciał do stolicy prywatnym odrzutowcem i wylądował na stołecznym lotnisku im. Fryderyka Chopina.

Według ustaleń "Faktu" wizyta Lewandowskiego w ojczyźnie ma trwać bardzo krótko, bo napastnik FC Barcelony jeszcze w czwartek ma wrócić do Hiszpanii. Powód krótkiej wizyty w Polsce szybko wyszedł na jaw. Kapitan reprezentacji Polski ma wziąć udział w uroczystej gali, która została zorganizowana z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego. Lewandowski od lat jest jednym z ambasadorów tej firmy.

Trudno wyobrazić sobie, by wypad Lewandowskiego do Polski był samowolką i napastnik nie otrzymał zezwolenia od trenera Hansiego Flicka. Podróż nie powinna również negatywnie wpłynąć na gotowość "Lewego" do gry w niedzielnym spotkaniu z Villarreal. Relację z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

