Lewandowski opuści ważną imprezę. On jest tego pewien, już trwa poruszenie

FC Barcelona w obecnie trwającym sezonie jest jedną z najlepiej radzących sobie drużyn w Europie. "Dumy Katalonii" nie ma jednak w gronie uczestników klubowych mistrzostw świata. Dość nieoczekiwanie ostatnio pojawiła się furtka, do tego by podopieczni Hansiego Flicka rzutem w ostatniej chwili dołączyli do czołowych zespołów globu. Optymistycznie nastawionych kibiców na ziemię sprowadził Moises Llorens.