Lewandowski opublikował nowy wpis. Wymowna reakcja na plotki o transferze

Wokół Roberta Lewandowskiego i jego piłkarskiej przyszłości rozpętała się prawdziwa burza. Już od jakiegoś czasu spekulowano nad losem Polaka w Bundeslidze i zainteresowaniu zatrudnieniem go przez inne europejskie kluby. Kapitan reprezentacji Polski coraz mocniej i częściej łączony jest z Barceloną . Mówi się, że już niebawem może opuścić Monachium.

Do takich wniosków z dużą rezerwą podchodzą Niemcy. "Bild" oraz inne tytuły twierdzą, że na ten moment nie ma tematu przenosin "Lewego" do jakiegokolwiek klubu . Według nich agent piłkarza umyślnie rozsiewa takie plotki, by ugrać dla swojego podopiecznego jak najlepszą pozycję negocjacyjną do rozmów o nowym kontrakcie z Bayernem.

A co na to wszystko sam zawodnik? Gdy w mediach pojawiły się pierwsze materiały o jego rzekomych kontaktach z włodarzami Barcelony, opublikował w mediach społecznościowych wpis, który można postrzegać jako komentarz do sprawy.

Lewandowski odejdzie za "marne" pieniądze już latem? To jest możliwe!

Robert Lewandowski opublikował wpis na Instagramie. Tak reaguje na plotki o transferze do Barcelony

Napastnik "Biało-Czerwonych" i Bayernu Monachium razem z drużyną przygotowuje się właśnie do ćwierćfinałowego meczu w ramach Ligi Mistrzów. 12 kwietnia o 21.00 ma się rozpocząć pojedynek z Villarealem. Kilka dni temu, w pierwszym z dwóch spotkań, górą byli Hiszpanie. Popisali się stuprocentową skutecznością. Oddali jeden celny strzał na bramkę Bawarczyków i to wystarczyło do zapewnienia sobie wygranej.

Mimo to we wtorkowym meczu na Allianz Arenie faworytami będą Niemcy. Choć nie mogą mieć złudzeń - to nie będzie łatwa przeprawa.



Robert Lewandowski zapowiedział walkę o triumf. "Ważny mecz przed nami. Będziemy walczyć, by osiągnąć nasz cel" - napisał. Treść opatrzył swoją fotografią w stroju Bayernu i z symbolem zwycięstwa.

Ten wpis pojawił się akurat w momencie, gdy media rozgrzała wiadomość o rzekomym transferze "Lewego" do Barcelony. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest swego rodzaju reakcją piłkarza na spekulacje. I oczkiem puszczonym do fanów ekipy z Monachium. Robert dał im do zrozumienia, że jest profesjonalistą. Skupia się na dobru drużyny i identyfikuje się z założeniami i ambicjami Bayernu.

Ta statystyka jest zdecydowanie przeciwko Bayernowi. Udało się tylko raz

