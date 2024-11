Lewandowski okradziony z gola? Kolega z Barcelony wzywa do konkretnych działań

Katalończycy przystąpili do wieczornego meczu po serii siedmiu efektownych zwycięstw (licząc z Ligą Mistrzów), ale bez kontuzjowanego Lamine'a Yamala , który narzeka na uraz stawu skokowego.

Spotkanie od początku nie układało się po myśli gości. Wprawdzie w 13. minucie Lewandowski trafił do siatki w zamieszaniu i przy niefrasobliwej postawie defensywy Realu Sociedad , ale gol został anulowany po analizie VAR z powodu minimalnego spalonego .

La Liga. Kontrowersja w meczu Real Sociedad - FC Barcelona

I ta sytuacja wzbudziła największe kontrowersje. Powtórki telewizyjne nie do końca pokazywały, czy faktycznie Polak był najbliżej bramki, a grafika pokazana przez VAR nie przez wszystkich jest uznawana za wiarygodną.