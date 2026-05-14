Lewandowski okradziony? Thierry Henry mówi wprost. "Wszyscy wiemy"

Cofnijmy się w czasie. W kampanii 2019/2020 Robert Lewandowski - występujący w barwach Bayernu - był najlepszym napastnikiem, a może i piłkarzem na świecie. I wcale nie są to słowa rzucone na wiatr.

Wówczas w 47 rozegranych spotkaniach Polak trafiał do siatki łącznie 55 razy, dorzucił do tego dziesięć asyst. Ekipa z Monachium sięgnęła po potrójną koronę, a Lewandowski był królem strzelców we wszystkich rozgrywkach - Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów.

Tak potraktowali Lewandowskiego. Legenda nie owija w bawełnę

Wydawało się, że przyznanie naszemu rodakowi statuetki Złotej Piłki będzie tylko formalnością. Niestety wiosną 2020 roku świat zaczął zmagać się z koronawirusem, który wywrócił do góry nogami cały piłkarski sezon.

Z tego powodu organizator gali, czyli magazyn "France Football", odwołał plebiscyt. Elita nie stawiła się na scenie paryskiego Theatre du Chatelet, aby ogłosić nazwisko najlepszego wówczas piłkarza świata. Rok później nawet sam Liolnel Messi sugerował, że Lewandowskiemu należy się nagroda za opisywany sezon.

Co jakiś czas temat ten wraca do przestrzeni medialnej, skoro do tej pory na półce kapitana reprezentacji Polski próżno szukać upragnionego trofeum. Klarowną opinię w tym temacie ma Thierry Henry.

- Wszyscy wiemy, że powinien wygrać [Złotą Piłkę] w roku, w którym zostało to anulowane. Z pewnością wiesz, o co mi chodzi. Co za piłkarz, co za piłkarz... Jest i pozostanie wielki bez względu na wszystko. Mieliście Bońka w dawnych czasach, mieliście innych piłkarzy, ale wow - co za piłkarz! - powiedział ostatnio legendarny Francuz w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Sam napastnik Barcelony swego czasu również zadeklarował, że nie obraziłby się, gdyby statuetka dotarła do niego z opóźnieniem. - W 2020 roku byłem u szczytu kariery, wygrywając wszystko z moim klubem. Myślę, że najtrudniejsze w tej sprawie jest to, że do dziś nie wiem, dlaczego ostatecznie nie wygrałem - mówił.

