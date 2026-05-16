Historia Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona dobiega końca. Polak odejdzie z klubu z Katalonii po ostatnim meczu tego sezonu. "Lewy" osobiście ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Od tego momentu stało się jasne, że niedziela będzie dniem wyjątkowym dla Polaka.

Nasz napastnik w trakcie spotkania z Realem Betis pożegna się kibicami zgromadzonymi na Camp Nou, którzy przez cały jego pobyt wspierali go przez cały ten czas. Na dobę przed pierwszym gwizdkiem sędziego "Lewy" zdecydował się na kolejny wpis w mediach społecznościowych.

Lewandowski zwrócił się do kibiców. Apel przed meczem

Tym razem kapitan reprezentacji Polski wystosował apel do fanów, którzy pojawią się w niedzielny wieczór na trybunach przebudowywanego stadionu. "Jutro krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, Culers" - napisał na swoim profilu na Twitterze w języku katalońskim napastnik FC Barcelona.

Hansi Flick już zapowiedział, że Lewandowski zagra w pierwszym składzie. Dla Polaka będzie to już 192 występ w barwach Barcelony. Jak na razie strzelił 119 goli i 24 razy asystował. Do czołowej dziesiątki strzelców w historii "Blaugrany" Lewandowskiemu brakuje jednego trafienia.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Teraz dopiero zasypią go ofertami.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona

