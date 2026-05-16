Lewandowski ogłosił swoje odejście, a teraz taki wpis. Głośny apel Polaka

Rafał Sierhej

FC Barcelona w niedzielny wieczór zagra z Realem Betis na Camp Nou. Ten mecz będzie pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z klubem i kibicami, co "Lewy" sam ogłosił. Na dobę przed pierwszym gwizdkiem Polak wystosował apel do fanów.

Historia Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona dobiega końca. Polak odejdzie z klubu z Katalonii po ostatnim meczu tego sezonu. "Lewy" osobiście ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Od tego momentu stało się jasne, że niedziela będzie dniem wyjątkowym dla Polaka. 

Nasz napastnik w trakcie spotkania z Realem Betis pożegna się kibicami zgromadzonymi na Camp Nou, którzy przez cały jego pobyt wspierali go przez cały ten czas. Na dobę przed pierwszym gwizdkiem sędziego "Lewy" zdecydował się na kolejny wpis w mediach społecznościowych. 

Tym razem kapitan reprezentacji Polski wystosował apel do fanów, którzy pojawią się w niedzielny wieczór na trybunach przebudowywanego stadionu. "Jutro krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, Culers" - napisał na swoim profilu na Twitterze w języku katalońskim napastnik FC Barcelona.

Hansi Flick już zapowiedział, że Lewandowski zagra w pierwszym składzie. Dla Polaka będzie to już 192 występ w barwach Barcelony. Jak na razie strzelił 119 goli i 24 razy asystował. Do czołowej dziesiątki strzelców w historii "Blaugrany" Lewandowskiemu brakuje jednego trafienia.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Teraz dopiero zasypią go ofertami.
