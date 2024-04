Robert Lewandowski mógł trafić do PSG. Zaskakująca rola Mbappe

Informator WP SportoweFakty, który znał kulisy transferu Lewandowskiego do Barcelony, zdradził, że włodarze Bayernu chcieli, by ten odszedł do Paryża. "Bayern wolał sprzedać go do PSG niż do Barcelony. Dlatego toczył z francuskim klubem zakulisowe rozmowy" - przekazał rozmówca.