Lewandowski ogłosił, ale to nie czas na łzy. "Kto by płakał, jak dają 90 milionów euro"

Dariusz Ostafiński, Interia: Robert Lewandowski właśnie ogłosił, że nie będzie dłużej grał w Barcelonie.

Roman Kosecki, były reprezentant Polski: Grał tam cztery lata, zdobył trzy tytuły, był w tym czasie topowym zawodnikiem Barcelony. Pozostaną po nim piękne wspomnienia, bo przecież nastrzelał też bramek, został królem strzelców. To nie przypadek, że Barcelona pisze teraz, że odchodzi legenda. I to jest w tym wszystkim piękne. Te słowa świadczą też o tym, że Robert, gdzie by nie grał, to nie zawodzi. Zostawia po sobie ślad, bramki, tytuły, puchary. To nie wzięło się jednak znikąd. On ciężko na to pracował, to jest profesjonalista pełną gębą.

Lewandowski jest dalej na topie

Jedne drzwi się zamykają, inne otwierają.

- Dlatego czas na wybór i nowe wyzwania. Bo tu nie ma końca, bo Robert chce być, jak Modrić, Messi czy Ronaldo. Tamci mimo upływu lat wciąż grają. I Lewy też będzie grał, bo jest olbrzymie zainteresowanie jego osobą, czy to z klubów ligi angielskiej, włoskiej, amerykańskiej, wreszcie ta ostatnia z Arabii. To wszystko pokazuje, że Robert jest na topie. Ciekaw też jestem, co on wybierze.

Pan jakiś czas temu namawiał go na amerykańską MLS.

- Jakoś czuję, że Stany to jest ten poziom życia, który byłby odpowiedni dla niego i dla jego rodziny. Polskie Chicago na niego czeka. To jest wyzwanie, bo tam jest mundial, tam jest Messi.

"Kto by płakał, jak dają 90 milionów euro"

W Arabii też jest wyzwanie z dużą kasą i tam jest Ronaldo i Benzema.

- 90 milionów euro robi wrażenie. No i wszystko można dopasować. Wybór łatwy jednak nie będzie. Kasa w Arabii duża, ale granie tam jest wyzwaniem, bo to inny styl życia. Oczywiście wszystko da się pogodzić, więc to na pewno poważna opcja. W tym wszystkim pocieszające jest to, że Robert nie zostaje na lodzie, że dalej gra. Zobaczymy, jaki będzie ten jego nowy klub.

Na razie ogłosił, że jego miejscem na ziemi jest Katalonia.

- To ja bym zażartował, że nie musi się ruszać, że może iść do Espanyolu. Ale to tak pół żartem pół serio. Najważniejsze, że ma w czym wybierać. To rozstanie zdecydowanie nie jest smutne. Zresztą, kto by płakał, jak dają 90 milionów euro. Nie znam nikogo, kto byłby niezadowolony z takiej oferty. Sam bym wziął. Arabowie zaoszczędziliby na murze, bo robiłbym za dwóch.

Kosecki: "Teraz dopiero zasypią Lewego ofertami"

Ligę Arabii pokazuje Polsat Sport. Oglądał pan już jakiś mecz?

- Wiele lig oglądam, ale jeszcze mi ręka nie spadła, żeby obejrzeć Arabię. Z tamtego kręgu kulturowego wolę Turcję. Zresztą tam też mówi się o zainteresowaniu Lewandowskim. Swoją drogą, tak przypuszczam, teraz dopiero się zacznie.

Co ma pan na myśli?

- Ogłosił, że odchodzi, i będzie wysyp ofert z wielu miejsc. Nawet takich, co się nie spodziewał. Pewnie w wielu klubach były już wstępne rozmowy, albo takie bardziej konkretne, ale za chwilę może być tego więcej. Kluby dotąd nie były jeszcze pewne tego, co zrobi Robert. Teraz wiedzą, że jest wolny i do wzięcia. Na pewno wielu prezesów spróbuje złożyć oferty.

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony ANDER GILLENEA AFP

Robert Lewandowski GONGORA East News

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News

Mustafa Kavaz: Musimy być realistami. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport