Lewandowski ogłasza ws. przyszłości w Barcelonie. Wymowne słowa. Jest pogodzony z losem

Już teraz można ocenić, że przygoda Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona była i jest udana. Kapitan reprezentacji Polski do Blaugrany przychodził w trudnym momencie dla klubu, a mimo wszystko regularnie walczył o najwyższe cele i zdobywał trofea. Zarówno te drużynowe, jak i indywidualne. A trzeba pamiętać, że do Hiszpanii przenosił się jako doświadczony zawodnik i wielu jego rówieśników gra na zdecydowanie niższym poziomie.

W porównaniu z poprzednimi latami obecne rozgrywki nie są dla Lewandowskiego tak udane, ale wciąż jego nazwisko pojawia się na listach strzelców. Najważniejszym pytaniem, jakie zadają sobie kibice Barcelony jest to, czy polski napastnik zostanie na kolejny sezon w stolicy Katalonii? Coraz więcej wskazuje na to, że tak się nie stanie i Barcelona ruszy po nowego strzelca.

Lewandowski wprost o przyszłości w Barcelonie. Wymowniej się nie dało

Jak podchodzi do tego sam zainteresowany? Zazwyczaj Lewandowski odpowiadał wymijająco na ten temat, ale w rozmowie z "The Athletic" zdecydował się powiedzieć nieco więcej niż zazwyczaj. Dziennikarz zadał mu pytanie, czy chce zostać w Barcelonie. "Nie wiem" - ogłosił wprost polski napastnik. "Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment" - rozwinął swoją wypowiedź.

"Nie czuję żadnej presji związanej z tym tematem. Prawdopodobnie gdybym miał dwadzieścia pięć lub trzydzieści lat byłoby inaczej" - przyznał Lewandowski. Polak wydaje się być pogodzony z tym, że wszelkie decyzje mogą zapaść w ostatniej chwili. "Biorąc pod uwagę mój wiek oraz doświadczenie, nie muszę podejmować decyzji pochopnie, teraz" - stwierdził najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski.

"Nie mam żadnego przeczucia, jaką decyzję powinienem podjąć. Prawdopodobnie za trzy miesiące będę musiał się określić, ale wciąż nie mam presji. Muszę to poczuć" - wyjawił. "Decyduję się na wybraną drogę tylko wtedy, gdy to czuję. Na razie nie wiem i nie myślę o tym" - podsumował Lewandowski.

