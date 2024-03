Robert Lewandowski pozostanie w Barcelonie w przyszłym sezonie, chyba że dojdzie do wielkiej niespodzianki. Napastnik zdecydował się już na to, by kontynuować grę w tym klubie, pomimo ofert, jakie otrzymał z Arabii Saudyjskiej, a które miałyby potroić jego pensję. Barcelona na niego liczy, ponieważ jego odejście byłoby prawdziwym problemem. Vitor Roque jest nadal "zielony", a niemożliwe byłoby wkroczenie na rynek i pozyskanie czołowego napastnika

~ przekazał "Sport"