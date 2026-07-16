Lewandowski ogłasza. Władze ligi natychmiast reagują. Nadszedł komunikat
Prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire przebiegła bez blichtru, pompy i rozgłosu, przynajmniej w globalnej skali. Ważna jest jednak nie tylko cała otoczka, ale też słowa, jakie padły z ust kapitana reprezentacji Polski. Dotarły one do władz ligi MLS, które cytują wypowiedzi "Lewego" i reagują na wygłoszony przez niego komunikat. 37-latek postawił bowiem sprawę jasno.
- Kiedy zaczynam grę w nowym klubie, zawsze stawiam sobie przed sobą cel, jakim jest zdobycie kilka tytułów. Tak samo jest tutaj - powiedział Robert Lewandowski, witając się z Chicago Fire podczas inauguracyjnej konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek tuż po jego premierowym treningu w nowych barwach.
- Dowiedziałem się już od trenera nieco o taktyce. Wiem, jak ją realizować. To dla mnie nie problem. Oczywiście na koniec najważniejsze jest to, czy wygramy mecz. Widziałem, że zespół bardzo się rozwinął w ostatnich miesiącach, jeśli porówna się ten i poprzedni sezon. To kolejny krok. Widzę, że robią świetną pracę. Mam nadzieję, że pomogę moim kolegom, by grać lepiej i wygrywać jeszcze więcej meczów. Wiem, że razem możemy osiągać nasze cele - tłumaczył przy tym polski napastnik.
Na jego słowa zareagowały władze MLS, odnotowując wielką chwilę, jaką jest dla Chicago Fire i całej ligi transfer "Lewego".
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- Robert Lewandowski przynosi do Chicago Fire standard wygrywania trofeów - kwituje wypowiedź naszego reprezentanta oficjalny portal amerykańskich rozgrywek piłkarskich. Zaznacza przy tym, że na sięganiu po piłkarskie laury 37-latek zna się jak mało kto.
Lewandowski pomógł wielu drużynom osiągnąć szczyt, zdobywając 33 tytuły w trakcie swojej legendarnej kariery w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium w niemieckiej Bundeslidze, a ostatnio także w FC Barcelona, potędze w La Liga
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Fani "Strażaków" mogą mieć nadzieję na to, że Robert Lewandowski pomoże ich drużynie wykonać kolejny krok na drodze sportowego rozwoju.
- Lewandowski dołącza do drużyny z Chicago, która w przerwie ze wzgląd na mistrzostwa świata zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej z 26 punktami (bilans 8 zwycięstw, 4 porażki i 2 remisy) i ma nadzieję zrobić kolejny krok naprzód po powrocie do fazy play-off MLS w minionym roku, w pierwszym sezonie pod wodzą trenera Gregga Berhaltera - obwieszcza MLS.
Władze ligi podkreślają, że w ekipie Fire Robert Lewandowski może liczyć na międzynarodowe towarzystwo. W drużynie występują bowiem Chris Brady (USA), Joel Waterman (Kanada) oraz Mbekezeli Mbokazi, którzy mają za sobą występy na tegorocznym mundialu w barwach odpowiednio reprezentacji Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz RPA. A partnerem Polaka w ataku będzie Hugo Cuypers, który przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców MLS, wyprzedzając nawet Leo Messiego.