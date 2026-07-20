Lewandowski ogłasza po finale MŚ. Sypią się gratulacje. Tak zareagował Polak
Jednak to Hiszpania, a nie reprezentacja Argentyny sięgnęła po tytuł mistrza świata. "La Roja" zdetronizowała Leo Messiego i spółkę wygrywając niedzielny finał 1:0 po trafieniu Ferrana Torresa. Mecz oglądał z loży VIP kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, który potem skomentował wynik rywalizacji komunikatem w mediach społecznościowych. Posypały się gratulacje, choć nie były one zbyt obszerne.
- Dobra robota, Hiszpanio. Gratulacje mistrzowie! - napisał Robert Lewandowski po meczu, około godziny 1 w nocy czasu polskiego, publikując nagranie, na którym widać Rodriego wznoszącego puchar świata w otoczeniu swoich kolegów.
Wygrana podopiecznych trenera Luisa de la Fuente musiała ucieszyć byłego snajpera FC Barcelona, a obecnie piłkarza Chicago Fire, który jeszcze przed spotkaniem jasno wyrażał swoje sympatie.
- Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam więcej kolegów z reprezentacji Hiszpanii i dlatego spodziewam się zwycięstwa Hiszpanii - przekazał "Lewy" nagrany przez Radio La Red - AM 910. Jak widać, cztery lata gry w stolicy Katalonii zrobiły swoje.
MŚ 2026. Robert Lewandowski reaguje na wynik finału Hiszpania - Argentyna
Warto odnotować, że już samo pojawienie się Roberta Lewandowskiego na MetLife Stadium wzbudziło spore poruszenie. A sam Polak mógł oglądać starcie Hiszpanii z Argentyną z loży VIP wraz z innymi legendami futbolu. Wejście na finał MŚ umożliwił mu specjalny dożywotni przywilej ze strony FIFA.
- Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - stwierdził ostatnio "Lewy" cytowany przez serwis WP Sportowe Fakty.
Warto zaznaczyć, że o losach finału zadecydował były rywal Roberta Lewandowskiego z linii ataku FC Barcelona - Ferran Torres. To jego gol ze 106. minuty pozwolił sięgnąć Hiszpanii po upragniony tytuł mistrza świata.