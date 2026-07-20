- Dobra robota, Hiszpanio. Gratulacje mistrzowie! - napisał Robert Lewandowski po meczu, około godziny 1 w nocy czasu polskiego, publikując nagranie, na którym widać Rodriego wznoszącego puchar świata w otoczeniu swoich kolegów.

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Wygrana podopiecznych trenera Luisa de la Fuente musiała ucieszyć byłego snajpera FC Barcelona, a obecnie piłkarza Chicago Fire, który jeszcze przed spotkaniem jasno wyrażał swoje sympatie.

- Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam więcej kolegów z reprezentacji Hiszpanii i dlatego spodziewam się zwycięstwa Hiszpanii - przekazał "Lewy" nagrany przez Radio La Red - AM 910. Jak widać, cztery lata gry w stolicy Katalonii zrobiły swoje.

MŚ 2026. Robert Lewandowski reaguje na wynik finału Hiszpania - Argentyna

Warto odnotować, że już samo pojawienie się Roberta Lewandowskiego na MetLife Stadium wzbudziło spore poruszenie. A sam Polak mógł oglądać starcie Hiszpanii z Argentyną z loży VIP wraz z innymi legendami futbolu. Wejście na finał MŚ umożliwił mu specjalny dożywotni przywilej ze strony FIFA.

- Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - stwierdził ostatnio "Lewy" cytowany przez serwis WP Sportowe Fakty.

Warto zaznaczyć, że o losach finału zadecydował były rywal Roberta Lewandowskiego z linii ataku FC Barcelona - Ferran Torres. To jego gol ze 106. minuty pozwolił sięgnąć Hiszpanii po upragniony tytuł mistrza świata.

Robert Lewandowski GONGORA AFP





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