Lewandowski odwołany, Flick od razu musiał się tłumaczyć. Gorzkie słowa

Ostatnie minuty z perspektywy ławki rezerwowych oglądał już niestety Robert Lewandowski. Choć Polak wpisał się na listę strzelców, to nie został perfekcyjnie oceniony w hiszpańskich mediach. "Nie miał szczególnie dobrego meczu: w ciągu 74 minut tylko 24 razy miał kontakt z piłką, stracił pięć piłek, zanotował bilans 11 dobrych podań na 13 prób, wykonał jeden drybling i wygrał trzy z ośmiu pojedynków. Oddał tylko dwa strzały, ale jeden z nich trafił do siatki " - pisał o nim choćby portal "sport.es" .

Hansi Flick niezadowolony z postawy swoich piłkarzy. Dał odpocząć gwiazdom

O ściągnięcie 36-latka na konferencji prasowej zapytano Hansiego Flicka. Niemiec w drugiej połowie zdecydował się zresztą na istną rewolucję. Od 60 minuty "do bazy" poza naszym rodakiem zeszli również Raphinha oraz Dani Olmo. Dlaczego? "Od początku graliśmy bardzo źle. Pierwsza dobra sytuacja zakończyła się bramką. Mogliśmy grać lepiej w drugiej połowie. Co do zmian, potrzebowaliśmy świeżości. W środę mamy ważny mecz w Lidze Mistrzów i to też trzeba mieć na uwadze" - przekazał szkoleniowiec, cytowany przez "futbolfantasy.com".