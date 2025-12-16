Lewandowski odsunięty na boczny tor. Koniec spekulacji. Już znamy decyzję

Robert Lewandowski ma za sobą znakomity sezon 2024/25. Polski napastnik w barwach FC Barcelona zdobył aż trzy trofea na krajowym podwórku: mistrzostwo kraju, Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla. Zdobył aż 42 gole w 52 spotkaniach.

W Lidze Mistrzów Lewandowskiemu i spółce udało się jednak dojść jedynie do półfinału. Na ostatniej prostej drużyna Hansiego Flicka została wyeliminowana przez Inter Mediolan. I właśnie to przekreśliło szanse Roberta Lewandowskiego w walce o prestiżowe nagrody indywidualne.

Jedna porażka przesądziła o tym, że liczba piłkarzy FC Barcelona nominowanych do nagród indywidualnych musiała zostać nieco ograniczona. Tym razem w plebiscycie FIFA The Best w kategorii "Najlepszy piłkarz roku" lepsi od Polaka okazali się: Lamine Yamal, Raphinha i Pedri. Naszego rodaka nie było nawet na liście nominowanych piłkarzy do głównej nagrody.

Znamy wyniki. Oto zwycięzca nagrody dla najlepszego piłkarza roku w plebiscycie FIFA The Best

A ta zgodnie z przewidywaniami trafiła w ręce Ousmane Dembele. Francuz sięgnął więc po dwa najważniejsze wyróżnienia w futbolowym świecie. Kilka miesięcy temu gracz Paris Saint-Germain odebrał prestiżową Złotą Piłkę. Dziś natomiast cieszył się na wydarzeniu organizowanym przez FIFA. Na wyobraźnię działają też liczby jakie wykręcił. Przedstawiamy je poniżej.

We wtorkowy wieczór spośród naszych rodaków gorzką pigułkę przełknął nie tylko Robert Lewandowski. Wśród zawodniczek nie powiodło się Ewie Pajor, o czym więcej piszemy TUTAJ. Wojciech Szczęsny okazał się z kolei gorszy od kilku innych bramkarzy.

