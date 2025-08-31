Lewandowski odstawiony, w Hiszpanii już wiedzą. Flick postawił na innego piłkarza

Robert Lewandowski niestety musiał opuścić inaugurację sezonu w Primera Division przeciwko Mallorce - wszystko to z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda, którego doznał podczas jednego z treningów.

Na szczęście uraz nie okazał się przesadnie skomplikowany i "Lewy" dostał zielone światło do gry już podczas drugiej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy - w starciu z Levante wyszedł z ławki i spędził na murawie łącznie kwadrans. Wydawać by się więc mogło, że kolejnym krokiem będzie jego powrót do pierwszej jedenastki.

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski wciąż poza wyjściową jedenastką FC Barcelona? Hiszpańskie media z jasnym przekazem

Media z Półwyspu Iberyjskiego w znacznej mierze wskazują jednak na inny scenariusz - w ramach swych przewidywań wyjściowych składów w starciu Rayo - Barcelona, "Mundo Deportivo", "L'Esportiu", "ElDesmarque" czy "Sport" stwierdziły, że na pozycji numer dziewięć menedżer Hansi Flick postawi na Ferrana Torresa.

Nieco inną perspektywę przedstawiły zaś "As" i "Marca" - według nich "RL9" rozpocznie potyczkę z klubem z Madrytu od pierwszego gwizdka. Niemniej warto będzie śledzić to, co się wydarzy na Campo de Futbol de Vallecas - a za jakiś czas, patrząc z szerszej perspektywy, będziemy mieć jaśniejszy wgląd co do tego, czy pozostawienie Lewandowskiego na ławce było jedynie dmuchaniem na zimne, czy może zapowiedzią pewnej zmiany warty...

Barcelona zawalczy z Rayo tuż przed przerwą reprezentacyjną

Zmagania między Rayo Vallecano a FC Barcelona odbędą się 31 sierpnia o godz. 21.30. Zapraszamy do oglądania transmisji z meczu w Eleven Sports 1 oraz śledzenia tekstowej relacji na żywo w Interii Sport.

Później "Barca" kolejne spotkanie rozegra dopiero 14 września z Valencią z powodu przerwy reprezentacyjnej. "Lewy" w międzyczasie zamelduje się na zgrupowaniu polskiej kadry, która 4 i 7 września zagra z Holandią i Finlandią w ramach el. MŚ 2026.

Robert Lewandowski DAVID ALIAGA East News

Robert Lewandowski i Ferran Torres OSCAR DEL POZO AFP