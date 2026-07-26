Lewandowski odstawiony. Polak ruszył na pomoc. 4 gole w Nowym Jorku

Po niekoniecznie udanym debiucie w rozgrywkach MLS, w nocy z soboty na niedzielę Robert Lewandowski miał stanąć przed szansą na strzelenie pierwszego gola za Oceanem, a całe Chicago Fire szukało okazji, by napędzić się premierowym zwycięstwem po mundialowej przerwie. Rywalem ekipy "Strażaków" była drużyna New York City.

O ile zespół kapitana reprezentacji Polski walczył o spełnienie swojego celu od pierwszego gwizdka sędziego, tak sam 37-latek musiał uzbroić się w cierpliwość. Nieoczekiwanie bowiem usiadł na ławce rezerwowych, o czym dowiedzieliśmy się równo godzinę przed meczem.

Patrząc na mecz spoza linii bocznej, Robert Lewandowski szybko mógł się przekonać, że jego drużynę czeka kolejne trudne zadanie, co tylko potwierdziło się w 10. minucie. Gdy Jack Elliott wybił piłkę po dośrodkowaniu w pole karne gości, wydawać się mogło, że zagrożenie zostało już oddalone. Sęk w tym, że futbolówka spadła wprost pod nogi Nicolasa Mercau, który nie myśląc zbyt długo huknął nie do obrony. Stojący między słupkami Chris Brady nawet nie zareagował wiedząc, że przy swoim ustawieniu i tak był z góry skazany na porażkę.

Chicago Fire próżno próbowało odpowiedzieć na to trafienie, a w takich sytuacjach zbawienny bywa stały fragment gry. Ta piłkarska reguła znalazła swoje odzwierciedlenie w strzale Joela Watermana, który dopadł do piłki dośrodkowanej z rzutu wolnego z prawego sektora boiska, którą trącił jeszcze w locie głową jeden z obrońców. Z tak bliskiej odległości Kanadyjczyk nie mógł się pomylić.

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Sęk w tym, że bezbłędny w 29. minucie był po drugiej stronie boiska także Agustin Ojeda, który wyprzedził Viktora Radojevicia i strzałem tuż przy słupku pokonał bramkarza. Była to jednak piękna, składna akcja całego zespołu gospodarzy, którzy długim fragmentem posiadania i licznymi podaniami uśpili czujność defensywy Chicago Fire, co tej nocy wcale nie było trudną sztuką.

Przekonaliśmy się o tym ponownie w 41. minucie, gdy w pole karne "Strażaków" znów wpadł Agustin Ojeda. Argentyńczyk spokojnie mógł sam pokusić się o finalizację. Dograł jednak jeszcze piłkę przed bramkę, z czego skorzystał Malachi Jones, dopełniając formalności.

Trener Gregg Berhalter schodził do szatni na przerwę z doprawdy niemrawą miną. Miał kilkanaście minut na przemyślenia i reakcję. A jego pierwszą decyzją po zmianie stron było natychmiastowe posłanie do gry Roberta Lewandowskiego oraz Jonathana Deana. Murawę opuścili natomiast Maren Haile-Selassie i Leonardo Barroso.

MLS: New York City - Chicago Fire. Robert Lewandowski nie pomógł. Porażka "Strażaków"

Nasz rodak szybko stanął przed szansą na zmniejszenie strat, ale mimo wszelkich wysiłków nie zdołał oddać strzału po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, a dodatkowo sędzia odgwizdał ofsajd.

Piłkarze Chicago Fire w drugiej połowie byli w stanie długimi fragmentami rozgrywać piłkę na połowie rywala. Cóż jednak z tego, skoro niewiele z tego wynikało. Początkowo w tym aspekcie nie pomogła i obecność na boisku Roberta Lewandowskiego, który w porównaniu do swojego debiutu znacznie częściej znajdował się na desancie. A gdy już cofnął się do rozegrania w 62. minucie, "wywalczył" żółtą kartkę dla Nicolasa Mercau, który faulował go wyraźnie spóźnionym wejściem.

Czas mijał, a w grze Chicago Fire wciąż brakowało błysku, elementu zaskoczenia i - nomen omen - ognia. Nie zmieniły tego i pojedyncze próby dłuższych zagrań do "Lewego" za linię obrony, choć i te można było policzyć na palcach jednej ręki.

W 82. minucie nasz reprezentant w końcu miał szansę, by choć spróbować udowodnić swoje snajperskie umiejętności. Zdołał nawet wygrać pojedynek o górną piłkę po dośrodkowaniu Jonathana Deana, ale w trudnym położeniu nie trafił jej wystarczająco czysto, przez co bramkarz spokojnie interweniował.

Końcówka spotkania nie przyniosła przełomu. Chicago Fire poległo w Nowym Jorku 1:3. Po porażce "Strażacy" spadli na czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej rozgrywek ML. Wyprzedziła ich ekipa New England Revolution. Swój kolejny mecz Robert Lewandowski i spółka rozegrają w przyszły weekend, mierząc się na wyjeździe z Charlotte FC.

Statystyki meczu New York City 3 - 1 Chicago Fire Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 10 9 Strzały celne 3 6 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 82 95





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport