Lewandowski "odrzucony" w Barcelonie, a tu takie słowa. Brzmią jak wyrok

Maciej Brzeziński

Robert Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji na temat swojej przyszłości. 37-latek w ostatnich dniach najmocniej łączony jest z Juventusem. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje m.in. o potencjalnych zarobkach Polaka. Tymczasem Angelo Di Livio, a więc była gwiazda klubu z Turynu, zabrał głos na temat angażu Lewandowskiego. Zwrócił uwagę m.in. na jego wiek.

Piłka nożna. Robert Lewandowski zagra w Juventusie?
Głośno we Włoszech o Lewandowskim. A jednak. Zwrócono uwagę na jego wiek

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? Umowa Polaka w Barcelonie wygasa 30 czerwca 2026 roku. Z doniesień medialnych wynika, że "Duma Katalonii" zaproponowała mu przedłużenie kontraktu, lecz na znacznie gorszych warunkach. To tylko potęguje spekulacje na temat tego, że rozstanie jest coraz bardziej prawdopodobne.

We Włoszech głośno o Lewandowskim. Coraz więcej szczegółów

Zainteresowanie Polakiem wyrażają m.in. kluby ze Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, w których mógłby zarabiać znacznie lepiej niż w Barcelonie. W ostatnim czasie najgłośniej jest o Juventusie, który może zaoferować mu roczny kontrakt na poziomie 6 milionów euro oraz wiele bonusów. Włoski dziennikarz Nicolo Schira jest przekonany, że w najbliższych dniach ma dojść do spotkania władz klubu z Turynu z agentem Pinim Zahavim w celu omówienia szczegółów.

Lewandowski odstawiony, brutalna decyzja Flicka. To dlatego Polak nie gra

W czwartek na łamach "Corriere dello Sport" pojawiła się lista transferowa Juventusu. Znaleźli się na niej Lewandowski, Alisson Becker i Bernardo Silva. "Juventus chce natychmiast zbudować drużynę dla Spallettiego" - podkreślał włoski dziennik.

Włosi już czekają na Lewandowskiego. Konkretna ocena

Do tych doniesień odniósł się Angelo Di Livio, który występował w Juventusie w latach 1993 - 1999.

Z Robertem Lewandowskim, Bernardo Silvą i Alissonem Beckerem Juventus walczyłby o mistrzostwo kraju. Wnoszą osobowość, siłę i pewność siebie tym, którzy grają u ich boku
stwierdził w wywiadzie dla Radia Bianconera

Di Livio podkreślił, że Juventus potrzebuje silnych piłkarzy. - Nie ma sensu szukać ryzyka. Mimo że nie jest już młody, od razu ściągnąłbym Lewandowskiego. Silva to fenomen, a Alisson to czołowy bramkarz świata - dodał.

Blisko 60-latek w rozmowie zaznaczył, że jest fanem Dusana Vlahovicia i bardzo chciałby zobaczyć go w duecie z Lewandowskim. - Wyobraźcie sobie ich wspólny mecz. To wszystko by zmieniło - zaznaczył i skrytykował Jonathana Davida. - Momentami gra antyfutbol. To nie jest piłkarz na miarę Juventusu - dodał.

Lewy złożył obietnicę. Gorąco w Katalonii. Ogłaszają: Radykalna zmiana

