Lewandowski odpowiedział na gest Szewczenki. Wzruszające słowa Polaka

Oprac.: Jakub Kędzior Robert Lewandowski

Andrij Szewczenko, legenda ukraińskiej piłki, przekazał na PGE Narodowym opaskę w barwach narodowych swojego kraju Robertowi Lewandowskiemu z prośbą, by ten zabrał ją do Kataru na mistrzostwa świata. Kapitan "Biało-Czerwonych" we wzruszających słowach odniósł się do tego gestu.

Zdjęcie Robert Lewandowski / Rafał Guz / PAP