Lewandowski odpowiada Flickowi. Tak reaguje na decyzję Niemca. Wszyscy to słyszeli

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski kolejny raz został bohaterem FC Barcelona. W czwartkowym meczu z Realem Oviedo to właśnie Polak przełamał impas, cudownym strzałem głową zdobywając bramkę na 2:1. Znów jednak wszedł na murawę w roli rezerwowego. Jak nasz reprezentant zapatruje się na takie decyzje personalne trenera Hansiego Flicka? "Odpowiedział" na nie wprost po meczu, stojąc przed kamerą DAZN.

Na zdjęciu snajper Robert Lewandowski i trener Hansi Flick
Na zdjęciu snajper Robert Lewandowski i trener Hansi FlickEPA/Alejandro GarciaPAP/EPA

W czwartkowy wieczór nad murawą Estadio Nuevo Carlos Tartiere przez długi czas unosił się zapach ogromnej niespodzianki. Waleczni gospodarze z Realu Oviedo po pierwszej połowie niespodziewanie prowadzili bowiem z broniącą tytułu FC Barceloną po trafieniu Alberto Reiny.

"Duma Katalonii" Hansiego Flicka wyspecjalizowała się jednak w skutecznym odrabianiu strat, co udowodniła po raz kolejny, zwyciężając ostatecznie 3:1. Co ważne z naszego punktu widzenia, jedną z bramek zdobył wprowadzony z ławki Robert Lewandowski, który zmienił w 65. minucie Raphinhę, a chwilę później cieszył się z gola na 2:1.

Po zakończeniu spotkania Robert Lewandowski stanął przed kamerą DAZN i powiedział, z czego jego zdaniem wynikała poprawa gry jego drużyny po zmianie stron.

- Na początku było ciężko. Osobiście podoba mi się sposób, w jaki gra ta drużyna, bo chce grać dobry futbol. W pierwszej połowie mieliśmy problemy z wykończeniem akcji i strzelaniem goli, ale w drugiej graliśmy szybciej i mieliśmy więcej przestrzeni. Zwycięstwo było dla nas ważne - przyznał kapitan reprezentacji Polski.

Triumf FC Barcelona. Lewandowski zabrał głos po meczu

Zdobywając bramkę po wejściu z ławki, "Lewy" niewątpliwie wykonał swoje podstawowe zadanie. Czy jednak trener Hansi Flick przedstawił mu także jakiekolwiek inne wytyczne?

- Zrobiłem to, co zawsze. Hansi nie wymagał ode mnie niczego specjalnego. Co trzy dni mamy mecz, musimy kontrolować każdą minutę i wiedzieć, jak rotować składem. Jeśli wygrywamy, możemy mówić, że spisaliśmy się dobrze - odpowiedział nasz rodak.

Robert Lewandowski w meczu z Realem Oviedo zdobył swoją trzecią bramkę w tym sezonie La Liga. Dwie poprzednie zanotował w starciu z Valencią, w którym równie wszedł z ławki, tak jak i w spotkaniu z Levante. Jak 37-latek patrzy na takie decyzje trenera Flicka, który - jak dotąd - widzi go głównie roli boiskowego jokera?

Pod koniec okresu przygotowawczego doznałem kontuzji. Na początku było trudniej i potrzebowałem więcej czasu, żeby wrócić do rytmu. Jestem cierpliwy i nie ma pośpiechu. Sezon jest bardzo długi i chcę grać, kiedy będę w stu procentach gotowy. Czuję się bardzo dobrze i ważne jest również, aby drużyna miała do dyspozycji wszystkich zawodników
postawił sprawę jasno Robert Lewandowski

