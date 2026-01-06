Lewandowski odmówił transferu, poruszenie w Barcelonie. Decyzja już zapadła
Ostatnie 24 godziny były wyjątkowo intensywne w Barcelonie. Fabrizio Romano napisał swoje słynne "Here we go", stemplując tym samym niespodziewany, zimowy transfer. Niedługo później hiszpańskie media ujawniły, że Robert Lewandowski odmówił odejścia. "Duma Katalonii" musiała się tym samym pogodzić z wolą kapitana reprezentacji Polski.
Hansi Flick jeszcze przed otwarciem zimowego okienka transferowego jasno zakomunikował kierownictwu Barcelony, że potrzebuje wzmocnień. Przede wszystkim w defensywie. Jako że niemal do końca seoznu wypadł z gry Andreas Christensen, a forma Ronalda Araujo po powrocie jest jedną wielką niewiadomą, Niemiec bez wahania usiadł do rozmów z dyrektorem sportowym w tej kwestii.
Wcześniej mówiło się, że Barcy nie stać na przeprowadzenie zimą żadnych operacji. Narracja uległa jednak zmianie, a ostatnia doba w stolicy Katalonii przyniosła wiele emocji związanych z niespodziewanym transferem.
Media: Joao Cancelo wraca do Barcelony. Saudyjczycy wyrazili zgodę
W mediach odżył temat możliwego powrotu Joao Cancelo do Barcelony. Z początku scenariusz wydawał się nierealny - Al-Hilal nie było chętne rozstawać się z Portugalczykiem, który w Arabii Saudyjskiej pobierał pensję na poziomie aż 13 milionów euro. Mówiło się też o możliwym włączeniu w operację Roberta Lewandowskiego, co jeszcze bardziej ograniczało szanse na jej realizację.
Niespodziewanie późnym wieczorem w poniedziałek Fabrizio Romano napisał swoje słynne "Here we go", informując, że transfer jest finalizowany, a Cancelo wróci do "Blaugrany".
Jak się okazuje, mistrzowie Hiszpanii będą pokrywać jedynie 30 procent jego wysokiej pensji. "Mundo Deportivo" natomiast ujawniło, że Saudyjczycy istotnie chcieli bardzo włączenia w operację "Lewego". Odpowiedź ze strony kapitana reprezentacji Polski była stanowcza.
Lewandowski odmówił transferu do Al-Hilal. To tu chce grać
Lewandowski kategorycznie odmówił przenosin do Arabii Saudyjskiej, wysyłając jasny sygnał w kierunku zarządu, jak i kibiców - chcę tu dalej odnosić sukcesy i walczyć o miejsce w składzie.
Postawa Lewandowskiego nie jest zaskoczeniem - kluby z Arabii Saudyjskiej od lat kuszą go bajecznymi ofertami. Ten jednak nie jest zainteresowany tak odległym od realiów Barcelony kierunkiem, zarówno pod kątem sportowym, jak i kulturowym.