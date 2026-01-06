Hansi Flick jeszcze przed otwarciem zimowego okienka transferowego jasno zakomunikował kierownictwu Barcelony, że potrzebuje wzmocnień. Przede wszystkim w defensywie. Jako że niemal do końca seoznu wypadł z gry Andreas Christensen, a forma Ronalda Araujo po powrocie jest jedną wielką niewiadomą, Niemiec bez wahania usiadł do rozmów z dyrektorem sportowym w tej kwestii.

Wcześniej mówiło się, że Barcy nie stać na przeprowadzenie zimą żadnych operacji. Narracja uległa jednak zmianie, a ostatnia doba w stolicy Katalonii przyniosła wiele emocji związanych z niespodziewanym transferem.

Media: Joao Cancelo wraca do Barcelony. Saudyjczycy wyrazili zgodę

W mediach odżył temat możliwego powrotu Joao Cancelo do Barcelony. Z początku scenariusz wydawał się nierealny - Al-Hilal nie było chętne rozstawać się z Portugalczykiem, który w Arabii Saudyjskiej pobierał pensję na poziomie aż 13 milionów euro. Mówiło się też o możliwym włączeniu w operację Roberta Lewandowskiego, co jeszcze bardziej ograniczało szanse na jej realizację.

Niespodziewanie późnym wieczorem w poniedziałek Fabrizio Romano napisał swoje słynne "Here we go", informując, że transfer jest finalizowany, a Cancelo wróci do "Blaugrany".

Jak się okazuje, mistrzowie Hiszpanii będą pokrywać jedynie 30 procent jego wysokiej pensji. "Mundo Deportivo" natomiast ujawniło, że Saudyjczycy istotnie chcieli bardzo włączenia w operację "Lewego". Odpowiedź ze strony kapitana reprezentacji Polski była stanowcza.

Mallorca - Girona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Lewandowski odmówił transferu do Al-Hilal. To tu chce grać

Lewandowski kategorycznie odmówił przenosin do Arabii Saudyjskiej, wysyłając jasny sygnał w kierunku zarządu, jak i kibiców - chcę tu dalej odnosić sukcesy i walczyć o miejsce w składzie.

Postawa Lewandowskiego nie jest zaskoczeniem - kluby z Arabii Saudyjskiej od lat kuszą go bajecznymi ofertami. Ten jednak nie jest zainteresowany tak odległym od realiów Barcelony kierunkiem, zarówno pod kątem sportowym, jak i kulturowym.

Robert Lewandowski RUBEN DE LA ROSA AFP

Joao Cancelo Alex Grimm AFP

Robert Lewandowski IMAGO/JOERAN STEINSIEK Newspix.pl