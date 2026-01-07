Lewandowski odesłany na ławkę, ale co napisali o Polaku. Głośno po demolce Barcelony

Styczeń to dla FC Barcelona miesiąc upływający nie tylko pod znakiem zmagań ligowych, ale i też rywalizacji pucharowych. Oprócz rywalizacji w Copa del Rey mowa tu również o współzawodnictwie w Superpucharze Hiszpanii, które "Blaugrana" zainaugurowała dokładnie 7 stycznia.

W rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej półfinale "Duma Katalonii" całkowicie rozbiła Athletic Bilbao, pokonując ekipę z Kraju Basków aż 5:0. Największy udział w tym sukcesie miał tercet Fermin Lopez - Roony Bardghji - Raphinha, przy czym to ostatni z panów okazał się absolutnym MVP spotkania, notując dublet i asystę.

Niestety tym razem na boisku ani minuty nie zaliczył zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski. O ile w przypadku "Teka" taki przebieg zdarzeń był od początku niemalże w stu procentach pewien, o tyle jeśli mowa o "Lewym" to przed pierwszym gwizdkiem istniały niemałe nadzieje, ze przynajmniej dostanie on możliwość wejścia z ławki, zwłaszcza, że nie tak dawno w końcu przełamał swoją niemoc strzelecką i pokonał bramkarza w meczu derbowym z Espanyolem.

"Nieobecność Yamala i Lewandowskiego od pierwszej minuty nie była zauważalna na boisku, ponieważ dzięki znakomitej grze Raphinhi zdobywanie goli było czymś pewnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę okazje, jakie stwarzały błędy bocznych obrońców Athletiku" - skomentował znacząco Fernando Carnerero z dziennika "Marca". Yamal mimo wszystko znalazł się ostatecznie na murawie w 72. minucie, kiedy jednak wszystko było już od dawna de facto rozstrzygnięte.

FC Barcelona w pełnym pędzie. Już czeka na kolejnego rywala

FC Barcelona wystąpi w finale Superpucharu Hiszpanii dokładnie 11 stycznia o godz. 20.00 mając za rywala albo Atletico Madryt, albo Real Madryt. Starcie dwóch zespołów ze stolicy królestwa zaplanowano na 8 stycznia, również na godz. 20.00.

Warto nadmienić, że "Blaugrana" ma obecnie na koncie fantastyczną passę - nie tylko od pięciu meczów nie straciła gola, ale też w ogólnym rozrachunku wygrała dziewięć kolejnych potyczek. Ostatnim menedżerem przed Hansim Flickiem, który zaliczył tak świetną serię w FCB był Ernesto Valverde, czyli... obecny szkoleniowiec Athletiku, na co zwrócił uwagę na portalu X Pedro Martin. Powiało pewną ironią...

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

