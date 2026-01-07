Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski odesłany na ławkę, ale co napisali o Polaku. Głośno po demolce Barcelony

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona weszła w rozgrywki Superpucharu Hiszpanii niczym huragan i rozbiła kompletnie Athletic Bilbao 5:0 w półfinale tych zmagań. Popis "Blaugrany" z poziomu ławki - niestety od pierwszego do ostatniego gwizdka - obserwował Robert Lewandowski, który tym razem nie otrzymał żadnej szansy na grę. Pierwsze skrzypce w szeregach FCB grał za to Raphinha i to wszystko nie umknęło naturalnie uwadze mediów z Półwyspu Iberyjskiego.

Piłkarz ubrany w sportową bluzę i spodenki drużyny FC Barcelona stoi na boisku, w tle rozmyte żółte trybuny stadionu oraz sylwetki osób.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Styczeń to dla FC Barcelona miesiąc upływający nie tylko pod znakiem zmagań ligowych, ale i też rywalizacji pucharowych. Oprócz rywalizacji w Copa del Rey mowa tu również o współzawodnictwie w Superpucharze Hiszpanii, które "Blaugrana" zainaugurowała dokładnie 7 stycznia.

W rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej półfinale "Duma Katalonii" całkowicie rozbiła Athletic Bilbao, pokonując ekipę z Kraju Basków aż 5:0. Największy udział w tym sukcesie miał tercet Fermin Lopez - Roony Bardghji - Raphinha, przy czym to ostatni z panów okazał się absolutnym MVP spotkania, notując dublet i asystę.

Lewandowski przesiedział mecz na ławce. Tak komentowano to w Hiszpanii

Niestety tym razem na boisku ani minuty nie zaliczył zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski. O ile w przypadku "Teka" taki przebieg zdarzeń był od początku niemalże w stu procentach pewien, o tyle jeśli mowa o "Lewym" to przed pierwszym gwizdkiem istniały niemałe nadzieje, ze przynajmniej dostanie on możliwość wejścia z ławki, zwłaszcza, że nie tak dawno w końcu przełamał swoją niemoc strzelecką i pokonał bramkarza w meczu derbowym z Espanyolem.

"Nieobecność Yamala i Lewandowskiego od pierwszej minuty nie była zauważalna na boisku, ponieważ dzięki znakomitej grze Raphinhi zdobywanie goli było czymś pewnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę okazje, jakie stwarzały błędy bocznych obrońców Athletiku" - skomentował znacząco Fernando Carnerero z dziennika "Marca". Yamal mimo wszystko znalazł się ostatecznie na murawie w 72. minucie, kiedy jednak wszystko było już od dawna de facto rozstrzygnięte.

FC Barcelona w pełnym pędzie. Już czeka na kolejnego rywala

FC Barcelona wystąpi w finale Superpucharu Hiszpanii dokładnie 11 stycznia o godz. 20.00 mając za rywala albo Atletico Madryt, albo Real Madryt. Starcie dwóch zespołów ze stolicy królestwa zaplanowano na 8 stycznia, również na godz. 20.00.

Warto nadmienić, że "Blaugrana" ma obecnie na koncie fantastyczną passę - nie tylko od pięciu meczów nie straciła gola, ale też w ogólnym rozrachunku wygrała dziewięć kolejnych potyczek. Ostatnim menedżerem przed Hansim Flickiem, który zaliczył tak świetną serię w FCB był Ernesto Valverde, czyli... obecny szkoleniowiec Athletiku, na co zwrócił uwagę na portalu X Pedro Martin. Powiało pewną ironią...

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski AFP
Piłkarz w czarnym stroju FC Barcelony z wyraźnym logiem sponsora, z bandażem na lewej dłoni, wykonuje gest rękoma w stronę twarzy, w tle rozmyte sylwetki oraz trybuny stadionu.
Robert LewandowskiAFP

